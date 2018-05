L'euro stable face au billet vert sous le seuil de 1,20 dollar

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait mardi face au billet vert après s'être heurté lundi au seuil psychologique de 1,20 dollar, suite à un commentaire d'un membre du conseil de la Banque centrale européenne.Vers 09H05 GMT (11H05 heure de Paris), l'euro valait 1,1923 dollar contre 1,1927 dollar lundi à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 131,05 yens, contre 130,79 yens lundi soir.Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 109,92 yens, contre 109,66 yens lundi.Lundi, l'euro avait momentanément profité d'une interview sur Bloomberg TV de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et membre du conseil de la Banque centrale européenne.Selon lui, une remontée des taux d'intérêt pourrait intervenir "au moins quelques trimestres" après la fin du programme de rachats d'actifs, "mais pas des années (après)".Une remontée des taux rend l'euro plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes."Il a aussi atténué les craintes d'un récent ralentissement de l'activité économique dans la zone euro et a ajouté que l'inflation reprendra son accélération dans les prochains mois", ont souligné les analystes de RaboBank.Jusqu'ici, le président de la BCE, Mario Draghi, a toujours maintenu un certain flou en assurant que le premier relèvement interviendrait "bien après" la sortie du programme de rachats d'actifs qui court encore au moins jusqu'à septembre, sans donner de précisions.Du côté des indicateurs, la seconde estimation de la croissance en zone euro au premier trimestre, confirmant le ralentissement à 0,4%, "pourrait peser sur l'euro", a indiqué Mike van Dulken de Accendo Market.La production industrielle en mars s'est de son côté élevée à 0,5%, contre 0,65% espéré par le consensus d'analystes Factset.Mais les cambistes avaient aussi le regard tourné vers la Chine, qui a vu sa production industrielle accélérer plus qu'attendu en avril, tandis que sa consommation s'est essoufflée.Il s'agit d'un tableau contrasté de la conjoncture du géant asiatique, sous le coup d'un durcissement du crédit et d'une menace de guerre commerciale avec Washington.Ainsi, la production industrielle dans la deuxième économie mondiale a progressé le mois dernier de 7% sur un an, au-delà de sa performance de mars (+6%), selon le Bureau national des statistiques (BNS).Mais les ventes au détail, baromètre des achats des ménages, "ont été particulièrement décevantes", a jugé Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.Celles-ci n'ont augmenté que de 9,4% en avril sur un an, contre 10% attendus.Les ventes au détail aux Etats-Unis en avril doivent, elles, être publiées mardi peu avant l'ouverture de la séance américaine.Vers 09H05 GMT, l'or valait 1.310,27 dollars, contre 1.313,50 dollars lundi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.708,25 dollars, contre 8.811,66 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,3558 yuans pour un dollar, contre 6,3393 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.Cours de mardi Cours de lundi---------------------------------------09H05 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1923 1,1927EUR/JPY 131,05 130,79EUR/CHF 1,1928 1,1933EUR/GBP 0,8805 0,8799USD/JPY 109,92 109,66USD/CHF 1,0005 1,0006GBP/USD 1,3540 1,3556bur-ktr/pn/nas(AWP / 15.05.2018 11h24)