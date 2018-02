L'euro stable face au dollar après son recul de vendredi

Tokyo (awp/afp) - L'euro restait stable face au dollar lundi, après son recul de vendredi dans la foulée de la publication en fin de semaine d'un rapport sur l'emploi et le chômage aux États-Unis en janvier meilleur qu'attendu.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2453 dollar, comme vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 137,01 yens pour un euro contre 137,21 yens vendredi soir. En séance vendredi, l'euro était monté jusqu'à 137,50 yens, son niveau le plus élevé depuis fin août 2015.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 110,02 yens pour un dollar contre 110,18 yens vendredi.Le dollar avait profité vendredi de la diffusion des chiffres sur le marché du travail en janvier aux États-Unis: 200.000 emplois nets ont été créés, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 180.000, et le taux de chômage est resté à 4,1%.Surtout, les salaires ont augmenté de 2,9% sur un an, le rythme le plus rapide depuis 2009. Ce dernier indicateur a contribué à soutenir encore plus les rendements sur les bons du Trésor américain et à renforcer la possibilité de voir la Réserve fédérale accélérer le rythme de remontée des taux d'intérêt cette année, selon les analystes.A l'issue de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), l'institution s'est ainsi montrée plus confiante qu'auparavant sur les perspectives de la première économie mondiale. Sans que cela ne profite spécialement au dollar qui reste proche de ses plus faibles niveaux en trois ans face à un panier de grandes devises.Les cambistes continuent de se concentrer sur l'amélioration de l'économie de la zone euro et sur la perspective de voir les autres grandes banques centrales s'engager bientôt, comme la Fed, sur la voie d'un resserrement de leur politique monétaire.Ils estiment notamment que la reprise dans la zone euro est à un stade moins avancé que celle des États-Unis, laissant davantage de marge à une progression dans les mois à venir."L'économie de la zone euro est bonne et il y a des spéculations sur le fait que sa politique monétaire sera resserrée", a rappelé Shinichito Kadota, responsable des changes de Barclays Securities. "La pression en faveur d'un euro fort se poursuit", a-t-il dit à l'AFP, soulignant que la tendance sous-jacente à la faiblesse du dollar n'avait pas disparu avec la reprise du billet vert vendredi.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait un peu face à la monnaie unique européenne, à 88,28 pence pour un euro, ainsi que face au billet vert, à 1,4106 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1564 franc suisse pour un euro, et plus légèrement face à la devise américaine, à 0,9307 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,2966 yuans pour un dollar contre 6,3008 yuans vendredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 8.055,90 dollars, contre 8.610,98 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Vers 12H45 GMT vendredi, le prix d'un bitcoin est tombé à 7.614,10 dollars, son niveau le plus faible depuis mi-novembre.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2453 1,2453EUR/JPY 137,01 137,21EUR/CHF 1,1564 1,1599EUR/GBP 0,8828 0,8822USD/JPY 110,02 110,18USD/CHF 0,9307 0,9314GBP/USD 1,4106 1,4116bur/php/spi(AWP / 05.02.2018 08h38)