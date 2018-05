L'euro stable face au dollar au lendemain de l'inflation américaine

Tokyo (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar vendredi au lendemain de la publication d'un indice des prix à la consommation moins élevé que prévu aux États-Unis.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1911 dollar contre 1,1915 dollar jeudi à 21H00 GMT et 1,1851 dollar mercredi soir.La monnaie unique européenne montait très légèrement face à la devise japonaise à 130,42 yens, contre 130,35 yens jeudi soir.Le billet vert progressait un petit peu face à la monnaie nipponne à 109,49 yens, contre 109,40 yens la veille.L'indice CPI des prix à la consommation aux États-Unis a avancé de 0,2% en avril tandis que les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%. Sans les prix de l'alimentaire et de l'énergie, il est en hausse de 0,1% pour des attentes de 0,2%.Sur une base annuelle, la hausse des prix est de 2,5%, et de 2,1% pour le chiffre hors aliments et énergie, soit 0,1 point inférieur aux anticipations.L'inflation est l'un des principaux critères qui oriente les choix de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux, et les cambistes s'interrogent actuellement sur le nombre de fois, trois ou quatre, où l'institution agira pour maîtriser la hausse des prix.Une inflation plus faible qu'anticipé suggère une action moins énergique de la Fed sur les taux, et par effet d'entraînement une perspective de rendement moins grande sur la monnaie américaine qui perd un peu de son attrait."Naturellement, il y a eu un peu de déception sur les perspectives de l'inflation américaine", a déclaré Stephen Innes, de OANDA, dans un commentaire. "Mais la mesure de l'inflation sous-jacente de la Fed de New York est en hausse ", a noté M. Innes.Concernant l'euro, les cambistes attendent la semaine prochaine des chiffres importants sur la croissance trimestrielle et l'inflation.L'impact des derniers développements politiques en Italie a été limité a déclaré Ray Attrill, stratégiste des change à la National Australia Bank, dans un commentaire.Silvio Berlusconi a ouvert la voie mercredi soir à la formation du premier gouvernement antisystème en Italie, et en Europe, en donnant son feu vert à un accord entre son alliée la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles (M5S)."Le retour de l'incertitude politique dans la zone euro n'a pas vraiment nui à l'euro", a ajouté M. Attrill.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.318,99 dollars, contre 1.321,60 dollars jeudi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.992,52 dollars, contre 9.092,67 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3463 yuans pour un dollar, contre 6,3492 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1911 1,1915EUR/JPY 130,42 130,35EUR/CHF 1,1947 1,1953EUR/GBP 0,8812 0,8815USD/JPY 109,49 109,40USD/CHF 1,0030 1,0036GBP/USD 1,3517 1,3519bur-php/spi(AWP / 11.05.2018 08h51)