L'euro stable face au dollar avant les chiffres sur l'emploi américain

Tokyo (awp/afp) - L'euro se stabilisait au-dessus des 1,25 dollar vendredi dans un marché dans l'attente des chiffres sur l'emploi américain en janvier publiés plus tard dans la journée.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2508 dollar, contre 1,2507 dollar jeudi vers 22H00 GMT, cap déjà franchi la semaine dernière pour la première fois depuis fin 2014.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 137,19 yens pour un euro contre 136,81 yens jeudi soir.Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 109,68 yens pour un dollar contre 109,39 yens la veille.Jeudi, "l'euro a progressé apparemment grâce à la publication d'un indice PMI en zone euro interprété positivement", ont indiqué les analystes de Mizuho Securities dans une note.La croissance du secteur manufacturier a ralenti en janvier mais est restée proche de son niveau record enregistré en décembre, selon l'indice PMI publié jeudi par le cabinet Markit.La devise européenne a également bénéficié jeudi des propos d'Ewald Nowotny, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), qui a estimé que l'institution devrait mettre fin à ce programme de soutien à la zone euro, soutenant l'hypothèse d'une hausse des taux plus rapide qu'initialement anticipé."Le dollar a recommencé à reculer, la force de l'euro étant la principale raison, la grande question est jusqu'à quand" va-t-il baisser, a indiqué Rodrigo Catril, stratégiste à la National Australia Bank.La devise américaine n'a pas réussi à tirer parti des propos encourageants mercredi de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur une accélération de l'inflation aux Etats-Unis. À l'issue de la dernière réunion monétaire de la Fed, le communiqué de l'institution s'est pourtant montré plus confiant qu'auparavant sur les perspectives de la première économie mondiale, ont relevé des analystes.Les cambistes attendaient la publication du rapport officiel sur l'emploi et le chômage aux États-Unis en janvier, indicateur crucial qu'ils décortiqueront en quête d'indices sur la santé économique du pays."Le rapport sur l'emploi américain est l'événement phare aujourd'hui, et le marché s'attend des chiffres solides, 180.000 emplois (créés) contre 148.000 précédemment", a encore indiqué M. Catril.De son côté, le yen continuait de reculer après l'intervention de la Banque du Japon (BoJ) sur le marché obligataire pour freiner la hausse des rendements de la dette souveraine.Vers 07H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique européenne, à 87,68 pence pour un euro, ainsi que face au billet vert, à 1,4264 dollar pour une livre.La devise suisse était stable face à l'euro, à 1,1591 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9266 franc pour un dollar.La monnaie chinoise progressait face au billet vert, à 6,2745 yuans contre 6,2962 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Le bitcoin reculait à 8.635,30 dollars contre 9.148,16 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. La veille, le prix d'un bitcoin est tombé à 8.449,63 dollars, son niveau le plus faible depuis fin novembre.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2508 1,2507EUR/JPY 137,19 136,81EUR/CHF 1,1591 1,1586EUR/GBP 0,8768 0,8769USD/JPY 109,68 109,39USD/CHF 0,9266 0,9264GBP/USD 1,4264 1,4263bur-mcj/spi(AWP / 02.02.2018 09h09)