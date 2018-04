L'euro stable face au dollar dans un marché attentiste

Tokyo (awp/afp) - L'euro était toujours stable lundi face au dollar dans un marché rassuré par l'absence d'escalade après les frappes ciblées menées en Syrie mais restant attentiste.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2331 dollar, comme vendredi vers 21H00 GMT et contre 1,2327 dollar jeudi soir.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise à 132,20 yens, contre 132,38 yens vendredi soir.Le billet vert baissait lui aussi face à la monnaie nipponne à 107,21 yens, contre 107,35 yens vendredi."Les marchés intègrent l'attaque chirurgicale au coeur du programme d'armement chimique de la Syrie car les investisseurs considéraient cette issue comme hautement probable", a indiqué Stephen Innes, responsable de l'Asie-Pacifique chez OANDA."Avec la guerre commerciale et maintenant la Syrie, il est préférable de ne pas se sentir trop à l'aise à ce stade, car les fluctuations du risque sur le marché resteront importantes cette semaine", a-t-il toutefois ajouté.Selon les analystes, l'un des plus grands risques à court terme reste l'utilisation éventuelle par les États-Unis de la politique monétaire à des fins de guerre commerciale.L'euro restait stable du fait que des chiffres sur l'inflation en Allemagne et en Espagne en mars ont confirmé les premières estimations provisoires.La monnaie européenne avait baissé en fin de semaine après la publication du compte-rendu de la BCE qui a montré que les responsables s'inquiétaient des effets sur l'économie d'un euro plus fort et de la capacité de la banque centrale à atteindre sa cible de 2% d'inflation.L'institution est ainsi apparue divisée en mars sur le degré de surchauffe dans l'économie, un élément déterminant pour jauger l'inflation à venir et faire évoluer la politique monétaire de l'institution.Vers 06H00, l'or valait 1.344,11 dollars contre 1.345,42 dollars vendredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.025,39 dollars, contre 7.903,90 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,2837 yuans pour un dollar contre 6,2750 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2331 1,2331EUR/JPY 132,20 132,38EUR/CHF 1,1879 1,1868EUR/GBP 0,8654 0,8662USD/JPY 107,21 107,35USD/CHF 0,9634 0,9622GBP/USD 1,4249 1,4238bur/php/spi(AWP / 16.04.2018 08h38)