L'euro stable face au dollar dans un marché incertain

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait vendredi face au dollar dans un marché qui avance à tâtons, entre incertitudes sur la Corée du Nord comme sur les menaces américaines de durcir les droits de douane sur les importations de véhicules.Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1727 dollar contre 1,1720 dollar la veille à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne remontait un peu par rapport à la devise japonaise à 128,51 yens, contre 128,03 yens jeudi soir.Le billet vert progressait aussi face à la monnaie nipponne à 109,57 yens contre 109,26 yens jeudi soir."Le marché va rester volatil jusqu'à ce qu'émerge plus de cohérence dans la guerre commerciale et la situation en Corée du Nord", a expliqué Stephen Innes, directeur de la région Asie Pacifique chez Oanda.La Corée du Nord a affirmé vendredi qu'elle était toujours prête à dialoguer avec Washington "à tout moment", malgré l'annulation par Donald Trump du sommet prévu dans moins de trois semaines à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, un revirement qui plonge une nouvelle fois la péninsule coréenne dans l'incertitude.En revanche, l'annonce par l'administration Trump de nouvelles taxes douanières sur les véhicules a provoqué la colère du Canada et de l'Union européenne.Le président Donald Trump a ordonné mercredi une enquête sur les importations de véhicules aux Etats-Unis "pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale"."Les mesures protectionnistes créent de l'inflation, soit parce que les prix montent en raison des taxes douanières soit parce que l'offre est moins abondante car les partenaires commerciaux acceptent de réduire leurs exportations", ont commenté les analystes de Commerzbank.Une inflation plus forte pourrait pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à monter ses taux d'intérêts plus rapidement, ce qui rendrait le dollar plus rémunérateur.Dans un marché aussi trouble, même les valeurs refuges que sont le yen, le franc suisse et l'or ne trouvaient pas grâce auprès des cambistes, et se stabilisaient après des gains marqués jeudi.Par ailleurs, les acteurs du marché continuaient de digérer les minutes des dernières réunions monétaires de la Fed et de la Banque centrale européenne, publiées en cours de semaine."Il nous semble que la Fed cherche à préparer les marchés en indiquant qu'une inflation au dessus de 2% ne signifie pas forcément que la hausse des taux va s'accélérer", a estimé Lee Hardman, analyste chez MUFG.La publication jeudi des minutes de la réunion d'avril de la Banque centrale européenne, qui s'était conclue par un statu quo en matière de politique monétaire, n'a pas semblé avoir beaucoup d'effet d'après les observateurs.D'autant que la croissance de l'activité privée en zone euro a ralenti en mai à son plus bas niveau depuis un an et demi, selon une première estimation de l'indice PMI publié mercredi.Vers 09H00 GMT, l'or s'échangeait à 1.304,60 dollars, contre 1.304,61 dollars la veille.Le bitcoin évoluait à 7.438,70 dollars, contre 7.552,44 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3878 yuans contre 6.3784 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi-------------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1727 1,1720EUR/JPY 128,51 128,03EUR/CHF 1,1642 1,1619EUR/GBP 0,8769 0,8757USD/JPY 109,57 109,26USD/CHF 0,9926 0,9916GBP/USD 1,3369 1,3381bur-js/pn(AWP / 25.05.2018 11h28)