L'euro stable face au dollar dans un marché prudent

Tokyo (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar jeudi alors qu'un compromis a été trouvé au Congrès américain sur une hausse budgétaire, dans un marché par ailleurs prudent notamment après les turbulences ayant affecté les Bourses mondiales en début de semaine.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2273 dollar, contre 1,2269 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne gagnait du terrain face à la devise japonaise, à 134,69 yens pour un euro contre 134,07 yens mercredi soir.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 109,74 yens pour un dollar contre 109,28 yens la veille.Le dollar avait notamment profité mercredi de l'accord sur le budget scellé entre la majorité républicaine et l'opposition démocrate du Sénat américain, qui vise à écarter le risque d'une paralysie fédérale jeudi soir.Les dépenses publiques américaines devraient fortement augmenter dans les deux prochaines années, selon cet accord dont les montants exacts n'ont pas été rendus publics, et qui doit encore être adopté par un vote des sénateurs, puis par la Chambre des représentants.Pour sa part, l'euro n'avait trouvé mercredi que peu de soutien dans l'annonce en Allemagne d'un accord au forceps avec les sociaux-démocrate qui ouvre les portes d'un quatrième mandat à la chancelière Angela Merkel. Mais face aux réticences du SPD à s'allier à nouveau avec elle, les démocrates-chrétiens ont dû faire de nombreuses concessions. Les sociaux-démocrates obtiennent plusieurs ministères clés, dont celui des Finances.A présent, la chancelière doit encore franchir un obstacle de taille avec un vote prévu sur le contrat de coalition des quelque 460.000 militants du SPD, dont le résultat est attendu le 4 mars.Côté indicateurs, l'Allemagne a enregistré en 2017 un excédent commercial de 244,9 milliards d'euros, en légère baisse sur un an malgré des exportations qui ont atteint un nouveau niveau record, a indiqué jeudi l'Office fédéral des statistiques.Par ailleurs, selon les analystes, le marché reste très prudent, et les investisseurs s'ajustent et se repositionnent pour un environnement marqué par une inflation croissante et un moindre soutien monétaire de la part des banques centrales, dont les faibles taux ont largement profité au marché des actions ces dernières années.La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait notamment décider d'accélérer le rythme de la remontée de ses taux, après les trois de 2017. Or toute hausse des taux d'intérêt a tendance à rendre le billet vert plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les investisseurs.Les investisseurs attendent jeudi la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) qui devrait laisser sa politique monétaire inchangée, attendant de voir les effets de la première hausse de taux en une décennie décidée en novembre dernier mais un nouveau resserrement se profile au premier semestre.Comme le marché, nous pensons que "la Banque d'Angleterre va maintenir le statu quo" plus tard dans la journée, déclaré Rodrigo Catril, stratégiste des changes de la National Australia Bank, dans une note aux clients.Vers 07H00 GMT, la livre britannique montait très légèrement face à la monnaie unique européenne, à 88,30 pence pour un euro, et plus nettement face au billet vert, à 1,3899 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1592 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9445 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,3352 yuans pour un dollar contre 6,2778 yuans mercredi à 15H30 GMT, son niveau de fin d'échanges le plus fort depuis début août 2015, avant la dévaluation surprise de la devise chinoise.Le bitcoin valait 8.022,52 dollars, contre 8.104,80 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2273 1,2269EUR/JPY 134,69 134,07EUR/CHF 1,1592 1,1571EUR/GBP 0,8830 0,8839USD/JPY 109,74 109,28USD/CHF 0,9445 0,9431GBP/USD 1,3899 1,3881bur/php/spi(AWP / 08.02.2018 08h59)