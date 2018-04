L'euro stable face au dollar dans un marché prudent

Tokyo (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar mardi, au lendemain d'un léger repli, dans un marché prudent après la baisse de Wall Street lundi soir sur fond de regain de tensions commerciales, et avant le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis vendredi.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2306 dollar contre 1,2302 dollar lundi vers 21H00 GMT et 1,2324 dollar vendredi soir.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 130,42 yens contre 130,27 yens lundi à 21H00 GMT.Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 105,98 yens, contre 105,89 yens pour un dollar la veille au soir.La plupart des places financières étaient fermées lundi en Europe en raison des fêtes de Pâques, de nombreux investisseurs étant absents ce qui avait entraîné des échanges très limités.Le dollar était toutefois parvenu à se renforcer légèrement après la parution d'indicateurs mitigés mais restant globalement positifs.Selon le département du Commerce, les dépenses de construction aux États-Unis ont augmenté mais un peu moins que prévu en février tandis que l'activité dans le secteur manufacturier a légèrement ralenti son rythme de progression en mars selon un indice de l'association professionnelle ISM.Les investisseurs continuaient mardi à afficher leur prudence avant la parution du rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi, qui donnera des indications sur le marché du travail mais aussi sur le niveau des salaires et par ricochet sur l'inflation.Ce rapport sera précédé par d'autres publications donnant une indication de la santé économique des deux côtés de l'Atlantique avec notamment l'activité dans les services aux États-Unis ou les chiffres de l'inflation pour mars dans la zone euro.Mais le billet vert souffrait de la baisse de Wall Street plombée par une nouvelle chute des valeurs technologiques et les craintes de tensions commerciales."Dans l'avenir immédiat, l'appétit pour le risque des investisseurs sera probablement influencé par les mouvements des actions de haute technologie (américaines) dont la volatilité a augmenté", ont déclaré les stratégistes de Mizuho Securities dans un commentaire.Les marchés resteront aussi attentifs aux derniers rebondissements de la guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis.Pékin a déclenché lundi des mesures punitives contre 128 produits américains, en réponse à l'annonce par Donald Trump de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Ces mesures alimentent la crainte d'un conflit commercial ouvert entre les deux géants économiques mondiaux.La monnaie chinoise valait 6,2888 yuans pour un dollar, contre 6,2804 yuans pour un dollar lundi vers 15H30 GMT.Le bitcoin valait 7.338,46 dollars, contre 6.937,38 dollars lundi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi---------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2306 1,2302EUR/JPY 130,42 130,27EUR/CHF 1,1759 1,1748EUR/GBP 0,8752 0,8759USD/JPY 105,98 105,89USD/CHF 0,9556 0,9551GBP/USD 1,4061 1,4044bur-php/spi(AWP / 03.04.2018 08h33)