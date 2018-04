L'euro stable face au dollar dans un marché prudent

Tokyo (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar mercredi, dans un marché attentiste avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain et alors que Washington a publié une liste de produits chinois susceptibles d'être soumis à de nouvelles taxes douanières.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2273 dollar contre 1,2270 dollar mardi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne était également stable face à la devise japonaise à 130,78 yens contre 130,81 yens mardi à 21H00 GMT.Le billet vert évoluait lui aussi sur une note stable face à la monnaie nipponne à 106,56 yens, contre 106,61 yens la veille au soir.La monnaie américaine avait profité mardi du retour d'un certain appétit pour le risque, qui a fait monter les actions et surtout les rendements sur le marché obligataire américain. Mais les cambistes attendent surtout la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain, selon les analystes.Si ce document, qui donnera aussi des indications sur le niveau des salaires et par ricochet sur l'inflation, se montre conforme aux attentes ou meilleur qu'attendu, cela confortera l'idée que la banque centrale américaine (Fed) devrait continuer à remonter ses taux d'intérêt dans les prochains mois.Toutefois, selon les analystes, les attentes concernant un futur resserrement monétaire de la Fed sont contrebalancées par les pressions politiques continues et les incertitudes d'une guerre commerciale.Washington a publié mercredi une liste provisoire de quelque 1.300 produits importés susceptibles d'être soumis à de nouvelles taxes douanières, au lendemain de mesures de rétorsions prises par Pékin contre 128 produits américains. La Chine réagissait ainsi à l'annonce en mars par Donald Trump de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis.Mercredi, les autorités chinoises ont dit être prêtes à de nouveau répliquer "dans les prochains jours"."La perspective d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue de jeter une ombre sombre sur les marchés financiers mondiaux", a indiqué dans un commentaire Stephen Innes de OANDA.Concernant l'euro, les investisseurs surveilleront la publication dans la journée de mercredi de chiffres sur l'inflation dans les pays de la zone en mars.La monnaie chinoise valait 6,2969 yuans pour un dollar, contre 6,2899 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.Le bitcoin valait 7.355,60 dollars, contre 7.401,40 dollars mardi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------07H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2273 1,2270EUR/JPY 130,78 130,81EUR/CHF 1,1761 1,1766EUR/GBP 0,8719 0,8728USD/JPY 106,56 106,61USD/CHF 0,9583 0,9589GBP/USD 1,4076 1,4057bur-php/spi(AWP / 04.04.2018 08h43)