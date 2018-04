L'euro stable face au dollar en attendant l'emploi américain

Londres (awp/afp) - L'euro restait stable face au dollar vendredi avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain et alors que le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine se durcit.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2236 dollar, contre 1,2240 dollar jeudi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne reculait légèrement face à la devise japonaise à 131,38 yens, contre 131,44 yens la veille au soir.Le billet vert, lui, restait stable face à la monnaie nipponne à 107,42 yens, contre 107,39 yens jeudi soir.Deux événements pourraient "potentiellement avoir un impact important" vendredi et "injecter de la volatilité sur le dollar", a jugé Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.Le premier, attendu depuis le début de la semaine, est la publication en milieu de séance européenne du rapport mensuel sur l'emploi américain, alors que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage publiées la veille pour la semaine achevée le 31 mars ont montré une hausse sensible à 242.000, supérieure aux attentes des analystes.La moyenne sur quatre semaines reste cependant toujours très basse à 228.250 demandes.Les cambistes chercheront dans ce rapport mensuel "des indices concernant l'inflation et l'impact que cela pourrait avoir sur le calendrier de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour remonter ses taux", a expliqué Neil Wilson, analyste pour ETX Capital.Actuellement, la Fed prévoit deux nouvelles hausses des taux en 2018 après celle effectuée en mars, mais l'hypothèse d'une quatrième est régulièrement évoquée par les analystes.Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif.Second temps fort de la journée : Jerome Powell, le président de la Fed, tiendra justement une audition sur la situation économique du pays après la clôture européenne."Les nouvelles fraîches pourraient être limitées étant donné que sa dernière apparition ne date que de quelques semaines" et que les fondamentaux macroéconomiques n'ont pas vraiment évolué, a relativisé M. Lawler.Un constat partagé par Fiona Cincotta, analyste chez City Index."Cependant, les investisseurs seront attentifs à ce que M.Powell pourrait dire sur les tensions commerciales, un sujet qui a jusqu'à présent laissé la Fed de marbre", a-t-elle ajouté.Sur ce sujet, la Chine s'est déclarée prête vendredi à "aller jusqu'au bout" et "quel qu'en soit le prix" dans la guerre commerciale qui l'oppose aux Etats-Unis, après de nouvelles menaces du président américain Donald Trump."Si les Etats-Unis ignorent l'opposition de la Chine et de la communauté internationale et persistent dans leurs mesures unilatérales et protectionnistes, la Chine est prête à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix", a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.Donald Trump a menacé jeudi d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises, en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin.Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.324,14 dollars contre 1.326,54 dollars la veille à 21H00 GMT.La monnaie chinoise n'était pas cotée vendredi en raison de jours fériés. Elle a terminé mercredi à 6,3033 yuans pour un dollar.Le bitcoin valait 6.604,23 dollars, contre 6.749,55 dollars jeudi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2236 1,2240EUR/JPY 131,38 131,44EUR/CHF 1,1783 1,1794EUR/GBP 0,8735 0,8740USD/JPY 107,42 107,39USD/CHF 0,9634 0,9635GBP/USD 1,4004 1,4003bur-ktr/js/mcj(AWP / 06.04.2018 11h21)