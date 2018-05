L'euro stable face au dollar en surveillant l'Italie

Londres (awp/afp) - L'euro était stable vendredi face au dollar, après l'annonce du programme du gouvernement en Italie qui ne mentionne pas la sortie de la monnaie unique et tourne le dos à l'austérité.Vers 09H20 GMT (11H20 heure de Paris), l'euro valait 1,1797 dollar contre 1,1795 dollar jeudi à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne était en progression face à la devise japonaise à 130,93 yens, contre 130,65 yens jeudi soir.Le billet vert montait également face à la monnaie nipponne à 110,98 contre 110,77 yens la veille."Les derniers développements politiques en Italie continuent de concentrer l'attention", a résumé Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.L'euro a un peu faibli mais sans gros mouvements après l'annonce du programme commun de gouvernement conclu en Italie entre le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite).Le nouveau pouvoir n'évoque pas la sortie de l'euro et veut notamment relancer la demande et abandonner l'austérité, ce qui pourrait faire craindre aux marchés un possible dérapage budgétaire."Il sera intéressant de voir si (les mesures de relance) jouent sur la décision de la Banque centrale européenne concernant son programme de rachat d'actifs (qu'elle a prévu d'interrompre avant la fin de l'année, ndlr)", ont jugé les analystes de Deutsche Bank avant la publication du programme."Continuer plus longtemps pourrait être perçu comme populiste mais l'arrêter à ce stade pourrait créer plus d'instabilité en Italie", ont-ils poursuivi.Outre-Atlantique, "les rendements des emprunts à 10 ans du Trésor ont continué leur mouvement à la hausse hier, aidés par de bonnes données", ont commenté les analystes de RaboBank.Le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans est ainsi monté dans la nuit jusqu'à 3,126%, un niveau inédit depuis 2011."Nous pourrions assister aujourd'hui à une consolidation (du dollar) et à un possible léger recul face aux principales devises, alors que les investisseurs vont stopper leurs achats de billet vert en amont du week-end", pour prendre leur bénéfice, a expliqué Konstantinos Anthis, de ADS Securities.La veille, le nombre demandes hebdomadaires d'allocations chômage publié a fait état d'une augmentation légèrement supérieure à ce que les analystes avaient prévu. "Mais globalement, le taux de chômage est à un plus bas depuis 17 ans et les marchés ne se sont pas inquiétés", ont expliqué les analystes de World First."Nous avons également eu les chiffres de l'activité manufacturière de Philadelphie qui ont révélé une hausse par rapport au mois précédent, corroborant l'idée que le secteur manufacturier américain se porte bien", ont-ils poursuivi.L'indice, qui s'est établi à 34,4 en mai contre 23,2 en avril, mesure la perception des industriels de la troisième région plus importante de la Réserve fédérale sur la conjoncture à travers l'activité de leur entreprise.Vers 09H20 GMT, l'or valait 1.287,43 dollars, contre 1.290,74 dollars jeudi à 21H00 GMT. La veille, il avait touché un plus bas depuis le début de l'année à 1.285,17.Le bitcoin valait 8.119,13 dollars, contre 8.204,04 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3761 yuans pour un dollar, contre 6,3672 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------09H20 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1797 1,1795EUR/JPY 130,93 130,65EUR/CHF 1,1794 1,1813EUR/GBP 0,8745 0,8726USD/JPY 110,98 110,77USD/CHF 0,9998 1,0015GBP/USD 1,3490 1,3516bur-ktr/jbo/spi(AWP / 18.05.2018 11h38)