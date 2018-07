L'euro stable face au dollar, indicateurs mitigés pour la zone euro

Londres (awp/afp) - L'euro était stable mardi face au dollar alors que des données économiques ont fait état d'une accélération de l'inflation en zone euro mais d'un ralentissement de la croissance.Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait 1,1701 dollar, contre 1,1706 dollar lundi vers 21H00 GMT.La devise européenne progressait face à la monnaie nipponne à 130,94 yens, contre 129,99 yens lundi soir.Le dollar était également en hausse face au yen à 111,90 yens, contre 111,04 yens lundi soir.A l'ouverture de la séance américaine, l'euro perdait la majeure partie de ses gains accumulés depuis le début de la séance, alors qu'il n'avait pas réagi à plusieurs données économiques publiées plus tôt dans la journée."Le mouvement est principalement dû à une hausse du dollar plutôt qu'à quelque chose de spécifique du côté de l'euro, bien que certains commentateurs ont cité le rapport du FMI", publié à 13H00 GMT, a estimé Lee Hardman, analyste pour MUFG.Selon ce document, l'institution doute toujours de la viabilité de la dette grecque à long terme.Concernant les indicateurs parus mardi, l'inflation dans la zone euro a accéléré en juillet à 2,1%, contre 2% attendus par les analystes. En revanche, la croissance a ralenti au deuxième trimestre, à 0,3%.Cette croissance "décevante", selon les analystes du Cedr, "montre que le ralentissement dans le bloc de la monnaie unique ne peut pas être simplement expliqué par le mauvais temps ou par d'autres facteurs ponctuels".Aux Etats-Unis, l'inflation sur un an est restée stable en juin à 2,2%, alors que les chiffres du mois précédent ont été légèrement révisés à la baisse et que la Réserve fédérale américaine débute une réunion de politique monétaire, dont les conclusions seront annoncées mercredi.Si aucun relèvement n'est attendu, après celui effectué le mois dernier, les investisseurs observeront les potentielles conséquences des critiques de Donald Trump sur la Fed.La semaine dernière, le président américain a rompu avec des décennies de tradition de respect de l'indépendance de la banque centrale en critiquant ouvertement la politique monétaire, jugeant son resserrement trop rapide.Jeudi, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de dévoiler sa dernière décision de politique monétaire.Plus tôt dans la journée, l'annonce par la Banque du Japon (BoJ) d'ajustements de sa politique monétaire très souple, pour la première fois depuis presque deux ans, et la révision à la baisse de ses prévisions d'inflation ont fait baisser la monnaie japonaise face aux principales devises."Le communiqué lui-même n'a inclus que des ajustements très mineurs", ont jugé les analystes de Deutsche Bank, alors que des rumeurs avaient laissé entrevoir la possibilité d'inflexions plus importantes.Parallèlement, la BoJ a abaissé ses prévisions d'évolution des prix, nouvel aveu d'échec dans sa quête d'une inflation de 2% alors que les prix à la consommation (hors ceux des denrées périssables) ont augmenté de seulement 0,8% en juin sur un an.Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.221,12 dollars, contre 1.221,42 dollars lundi à 21H00 GMT.La monnaie chinoise s'échangeait à 6,8175 yuans pour un dollar contre 6,8155 yuans pour un dollar lundi soir.Le bitcoin s'échangeait à 7.671,01 dollars, contre 8.146,15 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-----------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1701 1,1706EUR/JPY 130,94 129,99EUR/CHF 1,1584 1,1569EUR/GBP 0,8915 0,8914USD/JPY 111,90 111,04USD/CHF 0,9900 0,9882GBP/USD 1,3124 1,3133bur-ktr/js/cj(AWP / 31.07.2018 16h14)