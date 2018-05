L'euro stable face au dollar, l'Italie sous l'oeil des marchés

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait jeudi face au dollar, après avoir touché la veille un nouveau plus bas en cinq mois, pénalisé par l'incertitude politique en Italie, et alors que la livre profite d'un possible maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière après le Brexit.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1812 contre 1,1808 dollar mercredi à 21H00 GMT. La veille, la devise était tombée à 1,1764 dollar, son plus bas niveau depuis mi-décembre.La monnaie unique européenne était en progression face à la devise japonaise à 130,76 yens, contre 130,35 yens mercredi soir.Le billet vert montait également face à la monnaie nipponne à 110,69 contre 110,40 yens mercredi."La politique italienne va continuer de dominer les titres aujourd'hui", ont jugé les analystes de RaboBank.Depuis plusieurs jours, la perspective d'un "contrat de gouvernement" entre la Ligue (extrême droite) et le M5S (populiste) pèse sur la monnaie unique.Surtout depuis la fuite dans la presse d'un document évoquant entre autres une annulation de 250 milliards d'euros de dette et une sortie de l'euro."Les commentaires hier de M. Borghi, un membre important de la Ligue et économiste, qui a dit qu'une nouvelle version du contrat de gouvernement ne contenait rien à propos d'une annulation de dette, n'ont pas vraiment pu apaiser les craintes du marché", ont expliqué les analystes de RaboBank.L'émergence de ce sujet "exactement au moment où la BCE (Banque centrale européenne) commence à penser à mettre fin à sa politique monétaire non conventionnel" va l'obliger à "agir plus précautionneusement, ce qui joue contre un euro fort", ont commenté les analystes de Commerzbank.Les leaders des deux partis étaient à nouveau réunis jeudi pour tenter de régler les derniers arbitrages.Côté dollar, les investisseurs attendent jeudi une nouvelle salve d'indicateurs pour confirmer la bonne santé de l'économie américaine, notamment la publication des demandes hebdomadaires d'allocation chômage.Mercredi, les chiffres américains ont été mitigés, entre la progression un peu plus forte que prévu de la production industrielle en avril et une baisse ce même mois des mises en chantier de logements. Reste que l'augmentation des ventes au détail en avril, publiée mardi, avait été perçue comme le signe d'une consommation en forme.Enfin, la livre s'est renforcée "en réaction à un article (du Telegraph, ndlr) selon lequel le Royaume-Uni envisage de rester au sein de l'union douanière au-delà de la durée précédemment évoquée", ont expliqué les analystes de Commerzbank.Selon eux, la livre semble de plus en plus profiter d'un éventuel statu quo dans les discussions.Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.288,04 dollars, contre 1.290,71 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.259,97 dollars, contre 8.291,22 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3683 yuans pour un dollar, contre 6,3715 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de jeudi Cours de mercredi---------------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1812 1,1808EUR/JPY 130,76 130,35EUR/CHF 1,1832 1,1822EUR/GBP 0,8735 0,8752USD/JPY 110,69 110,40USD/CHF 1,0016 1,0012GBP/USD 1,3525 1,3486bur-ktr/jbo/nas(AWP / 17.05.2018 11h17)