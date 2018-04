L'euro stable face au dollar, la livre rebondit

Londres (awp/afp) - L'euro demeurait stable jeudi face au dollar tandis que la livre sterling repartait à la hausse après avoir chuté à cause de données économiques décevantes.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2376 dollar contre 1,2374 dollar mercredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,87 yens, contre 132,69 yens la veille au soir.Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 107,35 yens, contre 107,23 yens mercredi soir.La livre britannique rebondissait après avoir d'abord baissé à la publication des données sur les ventes au détail en mars, celles-ci ayant décliné de 1,2% contre un recul de 0,6% attendu par les analystes.Pour James Smith, analyste pour ING, ces chiffres décevants ne devraient pas empêcher la Banque d'Angleterre (BoE) de relever son taux en mai, comme cela est majoritairement attendu par les analystes."Mais la suite de mauvaises données, couplée à une probable modération de l'inflation sous-jacente durant l'été, pourrait compliquer les efforts (de la BoE) pour un second relèvement plus tard dans l'année", a-t-il poursuivi.La veille, la monnaie britannique avait déjà cédé beaucoup de terrain alors qu'elle avait atteint mardi un nouveau sommet face au dollar depuis le vote du Brexit. L'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 2,5% sur un an en mars, alors que les marchés attendaient une inflation stable à 2,7%.La banque centrale anglaise veut relever ses taux pour freiner l'inflation, en partie due à la faiblesse de la livre, tout en évitant de casser la reprise de l'activité économique.Une hausse des taux rend la livre britannique plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.De son côté, l'euro restait stable face au dollar après que l'Office européen des statistiques, Eurostat, a légèrement revu à la baisse mercredi le taux annuel d'inflation de la zone euro en mars à 1,3%, contre 1,4% dans sa première estimation du 4 avril. Ce taux de 1,3% s'éloigne encore un peu plus de l'horizon des 2,0% souhaités par la BCE.Selon Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com, le "dollar index", un indice qui compare le billet vert à un panier de six devises, "pourrait trouver un soutien indirect de la part de la Banque centrale européenne (BCE) si celle-ci adopte un ton plus conciliant lors de sa réunion" jeudi prochain.Les marchés ont peu réagi à l'annonce par le Premier ministre japonais Shinzo Abe, reçu par le président Donald Trump en Floride, qu'il acceptait de lancer des discussions sur des "accords commerciaux".Pour Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities, cette annonce a néanmoins le mérite "d'atténuer les risques" de guerre commerciale.Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.348,47 dollars contre 1.349,43 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.224,40 dollars, contre 8.187,53 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,2791 yuans pour un dollar contre 6,2744 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de jeudi Cours de mercredi--------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2376 1,2374EUR/JPY 132,87 132,69EUR/CHF 1,1975 1,1987EUR/GBP 0,8697 0,8712USD/JPY 107,35 107,23USD/CHF 0,9676 0,9687GBP/USD 1,4229 1,4203bur-ktr/js/jpr(AWP / 19.04.2018 16h10)