L'euro stable face au dollar, le marché attend l'inflation américaine

Tokyo (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar mardi dans un marché attendant les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis, publiés plus tard dans la journée, après un rapport sur l'emploi ayant montré la semaine dernière une croissance modérée des salaires dans le pays.Vers 07H10 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2331 dollar, contre 1,2334 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 131,76 yens contre 131,26 yens la veille au soir.Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 106,85 yens contre 106,42 yens lundi.Selon les analystes, le marché attend de savoir dans quelle direction va l'inflation américaine après un rapport sur l'emploi vendredi qui a notamment fait état d'un ralentissement de la croissance des salaires des travailleurs en comparaison avec le mois précédent.Cette donnée avait pesé sur la devise américaine car elle suggère une inflation moins forte et donc des chances de voir la banque centrale américaine (Fed) monter ses taux moins agressivement. Or, les hausses de taux d'intérêt rendent le dollar plus attractif car plus rémunérateur."Nous devons nous préparer à un éventuel impact (sur les marchés) au cas où l'IPC s'avérerait plus élevé que prévu", ont déclaré les stratégistes de Mizuho Securities.Les statistiques sur les prix à la consommation aux Etats-Unis pour février seront communiqués à 12H30 GMT. Côté européen, une deuxième estimation de l'inflation du mois de février sera publiée vendredi.Dans le même temps, nombre de cambistes restaient attentistes face aux menaces de guerre commerciale après la décision la semaine dernière du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de respectivement 10% et 25% sur l'aluminium et l'acier importés.Face à l'ampleur de la controverse, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevêdo, a mis en garde lundi contre le risque d'une escalade de "représailles" commerciales, dont personne selon lui ne sortirait gagnant. Pour le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, "le plus gros risque serait de ne pas prendre de risque et ne pas riposter" à la décision de l'administration américaine, a-t-il déclaré lundi soir à Bruxelles.La monnaie chinoise valait 6,3307 yuans pour un dollar contre 6,3295 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 9.349,27 dollars contre 9.017,65 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------07H10 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2331 1,2334EUR/JPY 131,76 131,26EUR/CHF 1,1693 1,1688EUR/GBP 0,8877 0,8870USD/JPY 106,85 106,42USD/CHF 0,9483 0,9476GBP/USD 1,3891 1,3906bur-php/spi(AWP / 13.03.2018 08h38)