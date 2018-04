L'euro stable face au dollar, le marché surveille les tensions commerciales

Tokyo (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar lundi dans un marché surveillant toujours l'évolution du bras de fer entre les Etats-Unis et la Chine alors que Donald Trump a joué la carte de l'apaisement dimanche.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2278 dollar, contre 1,2281 dollar vendredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait un peu face à la devise japonaise à 131,41 yens, contre 131,32 yens vendredi soir.Le billet vert montait lui aussi légèrement face à la monnaie nipponne à 107,03 yens, contre 106,93 yens vendredi soir."Le marché se concentrera cette semaine sur les questions commerciales entre les États-Unis et la Chine.... car certaines personnes ont commencé à avoir un point de vue optimiste sur l'issue de la question. Il est de plus en plus difficile de prédire la suite des événements", a déclaré SBI Securities dans un commentaire.Le président américain Donald Trump s'est dit convaincu dimanche qu'un "accord" serait "trouvé" avec la Chine pour éviter un conflit commercial."La Chine va retirer ses barrières douanières parce que c'est ce qu'il faut faire. Les taxes vont devenir réciproques et un accord sera trouvé sur la propriété intellectuelle", a écrit M. Trump dans un tweet matinal promettant "un superbe avenir pour les deux pays!".Washington et Pékin avaient pourtant encore haussé le ton vendredi. La Chine s'était montré inflexible face à la dernière offensive de Donald Trump qui a menacé de tripler les taxes sur les importations chinoises, assurant qu'elle se battrait avec force et "détermination" si les Etats-Unis décidaient de mettre en oeuvre ces mesures.Le billet vert se reprenait un peu lundi après avoir pâti vendredi de chiffres sans éclat sur le marché du travail aux Etats-Unis.L'économie américaine a en effet créé 103.000 emplois en mars, ce qui est moins qu'attendu par les analystes. Mais les salaires ont aussi montré des signes de frémissement dans un marché tendu, le salaire horaire moyen progressant de 0,3%. C'est un net rebond par rapport au mois de février où la hausse n'était que de 0,11%.La pression à la hausse qui s'exerce de plus en plus sur les salaires pourrait pousser la Fed à augmenter ses taux encore trois fois cette année, après une première augmentation en mars.La monnaie chinoise valait 6,2979 yuans pour un dollar lundi vers 06H00 GMT. Elle n'était pas cotée vendredi en raison de jours fériés. Elle avait terminé mercredi à 6,3033 yuans pour un dollar.Le bitcoin valait 7.109,44 dollars, contre 6.604,48 dollars vendredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2278 1,2281EUR/JPY 131,41 131,32EUR/CHF 1,1783 1,1787EUR/GBP 0,8712 0,8714USD/JPY 107,03 106,93USD/CHF 0,9597 0,9591GBP/USD 1,4093 1,4092bur-php/spi(AWP / 09.04.2018 09h00)