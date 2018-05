L'euro tente de se reprendre face au dollar, les inquiétudes sur l'Italie

persistentTokyo (awp/afp) - L'euro tentait de se reprendre mercredi face au dollar, sur fond d'inquiétudes persistantes concernant l'Italie où le nouveau président du Conseil, Carlo Cottarelli, doit présenter plus tard dans la journée sa liste de ministres.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1553 dollar, contre 1,1540 dollar mardi à 21H00 GMT et 1,1625 dollar lundi soir. La monnaie européenne est tombée mardi en cours de séance à 1,1510 dollar à 09H45, son plus bas niveau depuis juillet.La devise européenne montait très légèrement face à la monnaie nippone, à 125,58 yens, contre 125,51 yens mardi soir.Le dollar reculait face à la devise japonaise, à 108,69 yens contre 108,77 yens la veille.Alors que les marchés avaient initialement salué veto présidentiel italien à un ministre des Finances eurosceptique -- faisant éclater la coalition entre la Ligue (extrême droite) et le M5S (populiste) -- plusieurs analystes ont estimé que cette décision pourrait transformer es nouvelles élections en referendum pour ou contre l'Union européenne.Le nouveau gouvernement n'a aucune chance d'obtenir la confiance d'un Parlement dominé par les populistes eurosceptiques. Il devrait se contenter d'expédier les affaires courantes avant de nouvelles élections.Le "spread" (l'écart) entre les taux italien et allemand, de son côté, a bondi mardi de 68 points pour finir à 303 points. En deux semaines, cet indicateur symbolisant la confiance des marchés dans la zone euro, a flambé de quelque 170 points.Selon les analystes, la Banque centrale européenne (BCE), qui prévoyait de mettre fin à son vaste programme de rachats d'actifs en septembre, va peut-être une nouvelle fois revoir sa stratégie."Les turbulences sur les marchés financiers se propagent. L'épicentre est l'Italie", a souligné Yoshimasa Maruyama, économiste en chef du marché chez SMBC Nikko Securities.Mais, selon lui, les marchés sont également affectés par la situation en Espagne où le Premier ministre Mariano Rajoy doit faire face à un vote de défiance cette semaine. "Les troubles jumeaux en Italie et en Espagne ont évoqué la crise de la dette passée" en Grèce et dans d'autres pays de la zone euro, a poursuivi M. Maruyama dans un commentaire."L'économie italienne est dix fois plus importante que celle de la Grèce, sans compter qu'elle est accablée par la quatrième dette publique la plus importante au monde", a remarqué pour sa part Stephen Innes de OANDA."Et étant donné qu'une élection italienne imminente peut très bien équivaloir à un référendum sur l'euro, il y a une fuite vers la sécurité des actifs européens au-delà des frontières italiennes qui envoie une alerte au tsunami italien sur les marchés mondiaux", a estimé M. Innes. "Les marchés européens sont dans le chaos, car il se peut que ce ne soit pas seulement Rome qui brûle", a-t-il ajoutéDu côté du billet vert, les investisseurs attendent les indicateurs américains qui seront publiés en cours de semaine, en particulier les données sur les salaires attendues vendredi dans le rapport mensuel sur l'emploi.Vers 06H00 GMT, l'once d'or valait 1.299,42 dollars, contre 1.298,85 dollars mardi.La monnaie chinoise valait 6,4311 yuans pour un dollar, contre 6,4176 yuans mardi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 7.498,20 dollars, contre 7.501,54 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi--------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1553 1,1540EUR/JPY 125,58 125,51EUR/CHF 1,1471 1,1439EUR/GBP 0,8714 0,8710USD/JPY 108,69 108,77USD/CHF 0,9929 0,9913GBP/USD 1,3258 1,3249bur-php/spi(AWP / 30.05.2018 08h45)