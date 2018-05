L'euro tombe au plus bas depuis fin décembre face au dollar

New York (awp/afp) - L'euro évoluait en nette baisse face au dollar lundi, passant même en cours de séance sous la barre des 1,19 dollar pour la première fois depuis fin décembre, les attentes de hausses de taux aux Etats-Unis rendant la devise américaine plus attractive que la monnaie unique.Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1924 dollar, contre 1,1960 dollar vendredi à 21H00 GMT. Elle est tombée jusqu'à 1,1898 dollar vers 12H00 GMT, au plus bas depuis la fin décembre 2017.La monnaie unique européenne se repliait aussi face à la devise japonaise, à 130,07 yens, contre 130,50 yens vendredi soir.Le billet vert baissait également face à la monnaie nipponne à 109,08 yens, contre 109,12 yens vendredi."La force du dollar est la grande nouvelle des dernières semaines", a affirmé Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Vendredi, la devise américaine n'a pas pâti des chiffres mitigés sur le marché du travail américain en avril."Malgré un rapport sur l'emploi sans grand lustre, le dollar reste en vogue en raison de données encore pires de la part des grands pays du G-7", a indiqué Boris Schlossberg de BK Asset Management.Le taux de chômage américain est tombé à 3,9%, son plus bas niveau depuis décembre 2000, mais le nombre de créations d'emplois (164.000) s'est révélé moins important que prévu et les salaires ont peu augmenté.Du côté européen, les commandes passées à l'industrie allemande ont reculé de 0,9% sur un mois en mars, après s'être légèrement contractées de 0,2%, selon un chiffre provisoire publié lundi par l'office fédéral des statistiques Destatis. Les économistes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset misaient sur une hausse en mars de 0,6%."La Banque centrale européenne devrait rester très prudente dans la normalisation de sa politique ultra-accommodante", a indiqué Omer Esiner de Commonwealth FX, signifiant le maintien de ses taux d'intérêt au plus bas et donc une devise moins attractive pour les investisseurs en quête de rendement.De son côté, la banque centrale américaine (Fed) "est perçue aux avant-postes de le normalisation monétaire, donnant beaucoup de force au dollar", ont affirmé les analystes de Western Union.Les analystes restent partagés sur le nombre de relèvements des taux que la Fed pourrait effectuer en 2018, hésitant entre trois, le plan initial, et quatre.Dans cette optique, les regards seront tournés jeudi vers le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain pour avril, "la donnée économique la plus significative de ce mois, car elle confirmera ou non la lecture haussière des marchés sur l'économie américaine et la trajectoire de hausse des taux de la Fed", a souligné Stephen Innes, responsable des changes pour la région Asie-Pacifique chez Oanda.Une hausse de l'inflation conforterait la Fed dans des objectifs ambitieux de hausses de taux.Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.313,86 dollars, contre 1.315,35 dollars vendredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.367,64 dollars, contre 9.683,54 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,3667 yuans pour un dollar, contre 6,3627 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1924 1,1960EUR/JPY 130,07 130,50EUR/CHF 1,1957 1,1960EUR/GBP 0,8793 0,8841USD/JPY 109,08 109,12USD/CHF 1,0028 1,0000GBP/USD 1,3560 1,3531afp/rp(AWP / 07.05.2018 21h35)