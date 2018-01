L'euro toujours au plus haut en trois ans face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro évoluait toujours jeudi à ses plus hauts niveaux en trois ans face à un billet vert affaibli par les propos du secrétaire américain au Trésor louant sa faiblesse, dans un marché attendant la réunion de la BCE ce jour et le discours de Donald Trump à Davos vendredi.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro montait encore, à 1,2430 dollar, contre 1,2407 dollar mercredi vers 22H00 GMT. Il avait franchi le seuil de 1,24 dollar dans la journée après les déclarations de M. Mnuchin, atteignant même un sommet depuis décembre 2014 à 1,2415 dollar vers 19H05 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 135,45 yens pour un euro contre 135,53 yens mardi soir.Le billet vert reculait également encore face à la monnaie nipponne, à 108,97 yens contre 109,24 yens la veille au soir.Lors de son intervention mercredi à Davos, Steven Mnuchin a affirmé qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les Etats-Unis puisqu'il favorisait le commerce extérieur américain, faisant voler en éclat le discours en vigueur depuis plusieurs décennies qui assure qu'un dollar fort est dans l'intérêt des Etats-Unis.Dans la foulée de cette déclaration coup de poing, le billet vert a perdu 1% et l'euro s'est envolé au plus haut depuis plus de trois ans.Les investisseurs attendent maintenant l'intervention prévue vendredi de Donald Trump au Forum de Davos."Il pourrait dire quelque chose de plus précis que ce qu'a dit M. Mnuchin, conformément à sa politique +America First+ (...) donc les acteurs du marché restent prudents", a déclaré à l'AFP Marito Ueda, courtier chez FX Prime.Avec sa déclaration, Steven Mnuchin semble brandir une arme supplémentaire dans la guerre commerciale menée par Washington.La Maison Blanche a par la suite semblé minimiser la portée de la chute du dollar, sa porte-parole Sarah Sanders affirmant que Donald Trump croyait "dans le libre flottement de la monnaie".Du côté de l'euro, la Banque centrale européenne (BCE) devrait calmer les spéculations sur un resserrement monétaire plus rapide que prévu, montrant que les "colombes" dominent encore le débat au sein de l'institution.Les analystes parient sur un maintien des taux directeurs au plus bas et sur la poursuite du vaste programme de rachats d'actifs à un rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre, comme la BCE s'y est engagée à l'automne.La lutte entre faucons et colombes au sein de l'institution a filtré dans le compte-rendu de la dernière réunion de la BCE de décembre, semant le trouble sur les marchés.Selon ce texte, la BCE pourrait communiquer "tôt dans l'année" son plan de sortie du QE, alors que M. Draghi n'avait rien laissé transparaître de tel lors de sa précédente conférence de presse du 14 décembre.Les colombes, emmenées par Mario Draghi, entendent garder un fort degré d'assouplissement monétaire tant que l'inflation n'aura pas atteint le taux fixé par l'institution, légèrement moins de 2% alors que celle-ci était à 1,4% en décembre, dominent encore le débat au sein de l'institution.Tandis que, rangés derrière le patron de la Bundesbank Jens Weidmann, les faucons veulent resserrer plus vite les vannes du crédit, compte tenu des multiples signes de croissance soutenue en zone euro.Dans ce contexte, "la conférence de presse du président Mario Draghi après (la réunion de) la BCE attire l'attention, et s'il tempère les spéculations d'une levée rapide de sa politique accommodante juste après le gouverneur de la Banque du Japon Kuroda, cela arrêterait la force de l'euro contre le dollar", a estimé Mizuho Securities dans une note.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique, à 0,8701 pence pour un euro, après s'être appréciée la veille suite à la publication de données robustes sur l'emploi au Royaume-Uni. Mais elle s'appréciait encore face au billet vert, à 1,4285 dollar pour une livre, à ses plus hauts niveaux depuis juin 2016 et le vote du Brexit.La devise suisse reculait, elle, face à l'euro, à 1,1710 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9420 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,3294 yuans pour un dollar, contre 6,3575 yuans pour un dollar à 15H30 GMT mercredi, son plus haut niveau depuis plus de deux ans.Le bitcoin valait 11.459,37 dollars contre 11.199,50 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2430 1,2407EUR/JPY 135,45 135,53EUR/CHF 1,1710 1,1733EUR/GBP 0,8701 0,8715USD/JPY 108,97 109,24USD/CHF 0,9420 0,9456GBP/USD 1,4285 1,4236bur-psb/ggy(AWP / 25.01.2018 09h23)