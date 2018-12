L'euro toujours en hausse face au dollar après la trêve commerciale

Paris (awp/afp) - L'euro se renforçait encore face au dollar mardi matin, dans un marché optimiste après la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine mais confus quant à l'évolution future des relations commerciales entre les deux pays.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,1384 dollar contre 1,1354 dollar lundi à 22H00 GMT."Les investisseurs ne sont pas les seuls à être désorientés", a commenté Stephen Innes, analyste chez Oanda, ajoutant que "même le conseiller du président des Etats-Unis a du mal à expliquer quand la Chine est susceptible de supprimer les droits de douane sur les voitures américaines".Au lendemain d'une trêve convenue avec le président chinois Xi Jinping dans leur conflit commercial, Donald Trump avait annoncé dans un tweet dimanche soir la suppression de ces droits de douane, mais la Chine doit encore confirmer cet accord.Si les investisseurs semblent avoir délaissé le dollar en tant que valeur refuge, Stephen Innes a toutefois rappelé la fragilité de l'euro et surtout celle de la livre sterling, suspendue au vote de l'accord de Brexit par le Parlement britannique dans une semaine.Après avoir atteint un plus bas en un mois lundi en début d'après-midi, la livre se reprenait légèrement mardi matin face au dollar et s'échangeait à 1,2738 dollar contre 1,2725 dollar lundi soir.Vers 07H00 GMT mardi, le billet vert valait 113,10 yens, contre 113,66 yens lundi à 22H00 GMT.L'euro baissait face au yen à 128,75 yens contre 129,03 yens lundi soir.Le franc suisse était quasi stable face à l'euro, à 1,1339 franc suisse pour un euro mardi, contre 1,1331 lundi, et progressait légèrement par rapport au billet vert, à 0,9961 franc suisse pour un dollar contre 0,9975 lundi.La monnaie chinoise progressait à 6,8421 yuans pour un dollar, contre 6,8830 vers 15H30 GMT lundi.L'once d'or valait 1237,11 dollars, contre 1230,65 dollars lundi à 22H00 GMT.Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3946,47 dollars, contre 3870,96 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1384 1,1354EUR/JPY 128,75 129,03EUR/CHF 1,1339 1,1331EUR/GBP 0,8936 0,8922USD/JPY 113,10 113,66USD/CHF 0,9961 0,9975GBP/USD 1,2738 1,2725afp/buc(AWP / 04.12.2018 08h47)