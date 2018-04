L'euro toujours stable face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro demeurait stable jeudi face au dollar tandis que la livre sterling se stabilisait au lendemain d'un net recul après des données sur l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2370 dollar contre 1,2374 dollar mercredi vers 21H00 GMT et 1,2370 dollar mardi soir.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,93 yens, contre 132,69 yens la veille au soir.Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 107,46 yens, contre 107,23 yens mercredi soir.L'Office européen des statistiques, Eurostat, a légèrement revu à la baisse mercredi le taux annuel d'inflation de la zone euro en mars à 1,3%, contre 1,4% dans sa première estimation du 4 avril. Ce taux de 1,3% s'éloigne encore un peu plus de l'horizon des 2,0% souhaités par la BCE.Une inflation proche de l'objectif de la BCE pourrait encourager la Banque centrale à normaliser sa politique économique, ce qui rendrait l'euro plus rémunérateur et plus attractif pour les cambistes.La livre britannique se stabilisait de son côté, après avoir cédé beaucoup de terrain mercredi alors qu'elle avait atteint mardi un nouveau sommet depuis le vote du Brexit. L'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 2,5% sur un an en mars, alors que les marchés attendaient une inflation stable à 2,7%."L'activité économique britannique va justifier une hausse des taux en mai", a commenté Stephen Innes, cambiste chez OANDA, notant toutefois qu'à ce niveau de cours, la livre "pourrait susciter un intérêt à l'achat".L'annonce par le Premier ministre japonais Shinzo Abe, reçu par le président Donald Trump en Floride, qu'il acceptait de lancer des discussions sur des "accords commerciaux" avec les Etats-Unis a eu peu d'effet sur le marché, ont relevé les analystes.Ils ont toutefois noté l'apaisement des craintes concernant les tensions commerciales entre Tokyo et Washington, même si des divergences persistent, et au sujet des risques géopolitiques liés à la Corée du nord après la rencontre entre Mike Pompeo, l'un des responsables les plus proches du président américain, et Kim Jong Un. Donald Trump doit également rencontrer le leader nord coréen début juin.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.352,43 dollars contre 1.349,43 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.186,47 dollars, contre 8.187,53 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6.2677 yuans pour un dollar contre 6,2744 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de jeudi Cours de mercredi-------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2370 1,2374EUR/JPY 132,93 132,69EUR/CHF 1,1989 1,1987EUR/GBP 0,8711 0,8712USD/JPY 107,46 107,23USD/CHF 0,9692 0,9687GBP/USD 1,4201 1,4203bur-php/spi(AWP / 19.04.2018 09h13)