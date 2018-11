L'ex-avocat de Trump avoue avoir menti sur des contacts avec la Russie

Michael Cohen, ancien avocat et homme de confiance du président américain, a reconnu jeudi avoir menti au Congrès sur ses contacts avec des Russes au sujet d'un projet immobilier de Donald Trump, qui a balayé ces révélations.Lors d'une audience devant un tribunal fédéral de Manhattan jeudi, Michael Cohen a affirmé avoir menti au sujet de discussions sur un projet immobilier en Russie, déjà évoqué par plusieurs médias américains.Ces nouvelles révélations de l'ancien conseil du président sont un rebondissement important dans l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, que le milliardaire républicain s'emploie presque quotidiennement à discréditer, affirmant n'avoir eu aucun contact avec des Russes durant sa campagne.M. Mueller enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016 et sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de Donald Trump.Quelques minutes après la fin de l'audience, Donald Trump a contre-attaqué contre son ancien avocat, qu'il a qualifié de "personne très faible" cherchant avant tout à obtenir une peine réduite pour son implication dans des dossiers qui ne sont pas directement liés à lui."C'était un projet bien connu (...) Ca n'a pas duré longtemps. Je n'ai pas mené ce projet" à bien, s'est défendu le milliardaire républicain, avant de s'envoler pour le sommet du G20 en Argentine, à propos de ce possible investissement en Russie."Il n'y aurait rien eu de mal si je l'avais mené", a déclaré le président américain. "Il ment", a-t-il néanmoins ajouté au sujet de Michael Cohen.Dans la foulée, le président américain a annulé la rencontre prévue avec son homologue russe Vladimir Poutine, une décision qu'il a attribuée à la crise entre Ukraine et Russie.Les déclarations faites jeudi par Michael Cohen "sont un nouvel exemple du fait que vous ne pouvez pas mentir devant le Congrès sans que cela n'ait de conséquences", a déclaré le président de la commission du Sénat sur le Renseignement, le républicain Richard Burr."M. Cohen a coopéré", a déclaré, à la sortie du tribunal, son avocat, Guy Petrillo. "M. Cohen va continuer à coopérer", a-t-il promis, rappelant que son jugement était attendu le 12 décembre."L'histoire n'a pas encore été racontée dans sa totalité", a réagi le vice-président de la commission du Sénat sur le renseignement, le démocrate Mark Warner, relevant "la série de proches de Trump qui plaident coupables, pratiquement toujours pour avoir caché leurs liens avec la Russie et les Russes".Après avoir longtemps été considéré comme fidèle d'entre les fidèles, prêt à "prendre une balle" pour son patron, comme il le disait lui-même, Michael Cohen a pris ses distances avec Donald Trump à la fin du printemps, alors que la perspective d'une peine de prison se précisait.Outre le dossier russe, il a affirmé fin août, sous serment, avoir payé deux femmes en échange de leur silence sur une liaison supposée avec l'ancien promoteur immobilier, à la demande de Donald Trump et "pour influencer l'élection" présidentielle.Lundi, c'est l'ancien directeur de campagne du candidat républicain, Paul Manafort, aux nombreux contacts en Ukraine et en Russie, qui a été accusé d'avoir menti au FBI alors qu'il avait accepté de coopérer en échange d'un accord de plaider-coupable.Selon les médias américains, M. Mueller serait proche de conclure son enquête après avoir reçu les réponses écrites du président américain, qu'il attendait depuis plusieurs mois."Aujourd'hui, plus que jamais, le procureur spécial doit être protégé de toute interférence de Trump ou du ministre de la Justice par intérim (Matthew) Whitaker", a plaidé Adam Schiff, chef de file démocrate de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants.(©AFP / (29 novembre 2018 23h32)