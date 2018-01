L'ex-patron d'Uber veut vendre 29% de ses parts pour 1,4 milliard de dollars (média)

GOOGLE

New York - Travis Kalanick, l'ancien patron et co-fondateur d'Uber, prévoit de vendre 29% de sa participation dans l'entreprise, une opération qui lui rapporterait 1,4 milliard de dollars, rapporte jeudi l'agence de presse Bloomberg.M. Kalanick, qui détient actuellement 10% de la société de service de location de voiture avec chauffeur, céderait ses titres dans le cadre de l'entrée au capital d'un consortium d'investisseurs emmené par le groupe japonais Softbank et valorisant Uber 48 milliards de dollars, précise Bloomberg en citant des sources proches du dossier.L'entreprise prévoit de s'introduire en Bourse en 2019 mais a été touchée ces derniers mois par une vague d'affaires et de scandales qui ont terni sa réputation.M. Kalanick avait dû quitter ses fonctions de président en juin. Il reste cependant encore membre du conseil d'administration.La société Uber est notamment visée par plusieurs enquêtes des autorités américaines, portant sur des soupçons de corruption de responsables étrangers ou d'utilisation de logiciels illégaux. Elle est aussi poursuivie par Waymo, filiale d'Alphabet (Google) spécialisée dans la voiture autonome, qui l'accuse de lui avoir volé des technologies.Selon Bloomberg, M. Kalanick souhaitait initialement vendre jusqu'à la moitié de ses parts mais en a été empêché par l'accord passé entre Uber et ses nouveaux investisseurs.jum/juf(©AFP / 05 janvier 2018 03h36)