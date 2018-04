L'ex-président Bush hospitalisé au lendemain des obsèques de son épouse (porte-parole)

Washington - Le 41e président des Etats-Unis, George H. W. Bush, 93 ans, a été hospitalisé au Texas dimanche, au lendemain des obsèques de son épouse Barbara, pour une "infection qui s'est diffusée dans le sang", a annoncé lundi son porte-parole."Le président Bush a été admis à l'hôpital Houston Methodist hier matin après avoir attrapé une infection qui s'est diffusée dans le sang. Il répond aux traitements et semble se remettre", a écrit son bureau dans un communiqué tweeté par son porte-parole Jim McGrath.L'ex-président républicain de 1989 à 1993 et vice-président de Ronald Reagan est atteint de la maladie de Parkinson, ce qui le contraint depuis plusieurs années à se déplacer en fauteuil roulant.C'est dans cette même ville texane de Houston qu'ont eu lieu samedi les obsèques de Barbara Bush, le pilier d'une des plus grandes familles politiques des Etats-Unis, décédée le 17 avril à l'âge de 92 ans.Son époux pendant 73 ans était présent, serrant la main de plusieurs invités.Ensemble, les Bush ont eu six enfants dont George W. Bush, président de 2001 à 2009, dix-sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.(©AFP / 24 avril 2018 00h06)