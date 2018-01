L'ex-président catalan Artur Mas quitte la présidence du parti de Puigdemont

L'ancien président catalan Artur Mas (2010-2016), figure du mouvement indépendantiste, a annoncé mardi sa démission de la présidence du Parti démocrate européen catalan (PDeCat, centre-droit), auquel appartient son successeur à la tête de la région Carles Puigdemont."J'ai fait un autre pas de côté", a déclaré M. Mas, reprenant la phrase qu'il avait utilisée il y a deux ans, le 9 janvier 2016, pour renoncer à la présidence catalane en faveur de M. Puigdemont en vue de garantir une grande coalition entre indépendantistes, qui avait obtenu la majorité absolue au parlement régional.M. Mas, qui avait abandonné en 2012 son nationalisme modéré et amorcé la marche vers l'indépendance en réclamant au gouvernement de Mariano Rajoy un référendum d'autodétermination, a affirmé avoir démissionné pour ne pas entraver la croissance du PDeCAT."Je ne veux pas que le fait que j'occupe la présidence puisse être un frein" pour le parti, a-t-il dit.Aux élections régionales du 21 décembre, remportées par les indépendantistes qui ont conservé leur majorité absolue au parlement, le PDeCAT, contrairement aux pronostics initiaux, a obtenu le meilleur résultat au sein du bloc indépendantiste.La politique d'austérité menée sous son gouvernement et les affaires de corruption au sein du parti Convergence démocratique de Catalogne, devenu il y a deux ans le PDeCAT, avaient nui à l'image de M. Mas et aux résultats de sa formation politique.La démission d'Artur Mas intervient une semaine avant le jugement dans une affaire de détournement de fonds qui pourrait prouver un financement illégal présumé de la Convergence démocratique de Catalogne.M. Mas a toutefois rejeté tout lien entre sa démission et cette affaire, tout comme un refroidissement de ses relations avec M. Puigdemont.Artur Mas, déjà frappé de deux ans d'inéligibilité pour avoir organisé en 2014 une consultation sur l'indépendance, a également été mis en examen fin décembre pour rébellion, sédition et malversations pour son rôle dans la marche vers l'indépendance du pouvoir catalan.(©AFP / 09 janvier 2018 21h51)