L'ex-président géorgien Saakachvili "poursuit son combat" aux Pays-Bas

Rotterdam (Pays-Bas) - L'ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili, expulsé d'Ukraine et envoyé en Pologne cette semaine, est arrivé mercredi aux Pays-Bas où il est déterminé à "poursuivre son combat", a-t-il dit à l'AFP mercredi."Nous poursuivons le combat", a déclaré Mikheïl Saakachvili après son arrivée depuis la Pologne, laissant entendre qu'il avait l'intention de rester aux Pays-Bas, pays d'origine de son épouse.M. Saakachvili avait été arrêté lundi dans un restaurant du centre de Kiev et envoyé aussitôt en Pologne à bord d'un avion, ce qui a mis fin à des mois de feuilleton politico-judiciaire très médiatisé."Mikheïl Saakachvili est arrivé aux Pays-Bas mercredi et veut y rester", a déclaré à l'AFP Oscar Hammerstein, avocat de l'opposant au président ukrainien, ajoutant qu'il s'était rendu avec son client au Bureau de l'immigration à Rotterdam pour demander un permis de séjour.Ancien allié du président d'Ukraine Porochenko, M. Saakachvili, 50 ans, est devenu l'un de ses plus farouches opposants et n'a de cesse de défier le pouvoir ukrainien qu'il accuse de corruption."Il est très heureux d'être aux Pays-Bas, il ne s'attendait pas à ce que ce soit si joli ici", a poursuivi l'avocat de M. Saakachvili, devenu apatride après avoir été successivement déchu de ses nationalités géorgienne et ukrainienne.En décembre, le ministère néerlandais des Affaires étrangères avait déclaré que la loi néerlandaise autorisait l'ancien président géorgien à demander un permis de résidence provisoire, puisque son épouse est néerlandaise.Mikheïl Saakachvili est marié à Sandra Roelofs, 48 ans, originaire de la ville de Terneuzen dans le sud-ouest des Pays-Bas. Le couple a deux fils, selon la télévision publique.(©AFP / 14 février 2018 13h39)