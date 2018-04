L'ex-rédacteur en chef de l'ATS passe à l'Ofcom

Berne (awp/ats) - L'ex-rédacteur en chef de l'ATS Bernard Maissen passe à l'Office fédéral de la communication (Ofcom). Le Grison, âgé de 57 ans, dirigera la division "Médias", chargée entre autres d'allouer les fonds provenant de la redevance radio-télévision.Bernard Maissen prendra ses nouvelles fonctions le 1er mai, a annoncé mardi l'Ofcom. Il quittera alors la Commission fédérale des médias au sein de laquelle il siégeait depuis 2013. Le Grison a effectué une grande partie de sa carrière journalistique à l'Agence télégraphique suisse (ATS). Il a également travaillé pour la Bündner Zeitung et la SSR.La division "Médias" de l'Ofcom est l'interlocuteur principal de la Confédération pour toutes les questions juridiques, financières et techniques relatives aux médias électroniques. Elle surveille l'application des dispositions légales et contribue au débat sur la politique des médias.La division examine pour le compte du Département fédéral de la communication (DETEC) ou du Conseil fédéral les demandes de concession dans le domaine des médias électroniques et alloue les fonds provenant des redevances de réception. Il est prévu que l'ATS perçoive une part de la redevance radio-TV.ats/lk(AWP / 03.04.2018 15h24)