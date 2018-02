L'indice des offres d'emploi a progressé en février

Zurich (awp) - Les offres d'emploi ont encore progressé en février en Suisse. Selon l'indice Job Pilot de Michael Page, le nombre d'offres d'emploi publiées a augmenté de 2,9% sur un mois et de près de 24% sur un an. La variation sur un an est supérieure à la croissance moyenne des trois dernières années (19%).Par branche, l'informatique reste en tête avec une augmentation des offre d'emploi de 5,4% sur un mois et près de 64% sur un an. La demande se répartit aussi sur une série d'autres branches comme les services financiers, la pharmaceutique et l'administration commerciale, selon le communiqué de mercredi.Les offres d'emploi pour analystes ont progressé de 13% sur un mois et 25% sur un an. Pour ce qui est des managers/administrateurs d'entreprises, la hausse est de respectivement 10% et 18%.Par région, la plus forte progression est recensée sur le plateau (BE, FR, JU, NE, SO) avec une hausse mensuelle de 6,5% et annuelle de 51%. La région du lac Léman affiche une hausse progression mensuelle de 6,9% et annuelle de 21%.cf/tp/rp/fr(AWP / 21.02.2018 09h45)