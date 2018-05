L'industrie horlogère a perdu des employés en 2017

La Chaux-de-Fonds (awp/ats) - Les effectifs dans l'industrie horlogère suisse se sont contractés l'an dernier. La Convention patronale de la branche (CP) a recensé 54'944 travailleurs fin septembre 2017, soit un recul de 1858 en un an (-3,3%).Cette nouvelle baisse, qui fait suite à celle enregistrée en 2016 (-3,4%), "témoigne de la poursuite d'une situation économique incertaine", a écrit mercredi la CP dans un communiqué.Dans la production, qui représente près de trois quarts des effectifs totaux, une diminution de 2,6% des effectifs a été constatée l'an dernier. Elle a été plus marquée dans le domaine administratif (-4,1%) et dans les postes de direction (-10%).Bonne nouvelle en revanche, la proportion des travailleurs au bénéfice d'une formation supérieure a progressé l'an passé (+3,7%). Ceux-ci représentent désormais 22,5% des effectifs globaux, s'est réjouie la CP. Le nombre d'apprentis a, lui aussi, augmenté (+10,3%).La faîtière des employeurs reste prudente pour la suite. Faisant allusion à la reprise affichée après la crise de 2008-2009, avec l'embauche de 10'000 collaborateurs en six ans, elle a relevé qu'il était "hasardeux de pronostiquer un scénario identique pour les années à venir".La CP reconnaît toutefois une "reprise certaine" pour l'horlogerie suisse, qui laisse augurer une stabilisation, voire une hausse des effectifs pour 2018.ats/rp(AWP / 23.05.2018 12h25)