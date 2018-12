L'industrie suisse en meilleure santé que ses voisines en novembre

Zurich (awp) - L'industrie helvétique s'est maintenue quasiment à niveau en novembre par rapport au mois précédent, alors que la conjoncture européenne est en proie à des difficultés multiples. L'indice des directeurs d'achat (PMI) publié lundi par Credit Suisse et la faîtière procure.ch a même progressé de 0,2 point à 57,7.L'indice PMI pour l'industrie se situe désormais non seulement en territoire positif, mais au-dessus de sa moyenne à long terme (55 points), ce qui témoigne d'une "conjoncture industrielle robuste". La production et les carnets de commande ont encore renforcé leur dynamique par rapport à octobre.Petite ombre au tableau, l'augmentation des délais de livraison a ralenti, ce qui pourrait être le signe précurseur d'une utilisation plus faible des capacités de production, estiment les auteurs de l'étude. Toutefois, les variations minimes de stocks reflètent une utilisation conforme aux attentes des entreprises.En comparaison internationale, l'industrie suisse se porte mieux que ses homologues européennes. L'économie du Vieux Continent souffre actuellement des vicissitudes que connaît le secteur automobile allemand, des grèves en France et des incertitudes en Italie.Les entreprises helvétiques récoltent également les fruits des mesures mises en place pour contrer la brusque appréciation du franc en 2015, et profitent de la dynamique retrouvée en Suisse après le "choc BNS".buc/jh(AWP / 03.12.2018 10h00)