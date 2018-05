Serge Dassault, industriel de l'aviation et de l'armement et patron de presse, est décédé lundi à l'âge de 93 ans, ont annoncé plusieurs sources concordantes à l'AFP.M. Dassault, sénateur LR de l'Essonne jusqu'à l'automne, devait être jugé la semaine prochaine en appel pour blanchiment de fraude fiscale, après une condamnation en février 2017 à cinq d'inéligibilité et 2 millions d'euros d'amende.(©AFP / 28 mai 2018 17h37)