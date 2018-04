L'inflation a atteint 0,8% en Suisse au mois de mars (OFS)

(ajoute commentaires du responsable des investissements de Reyl)Zurich (awp) - L'inflation a atteint en mars 0,8% sur douze mois en Suisse, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son compte-rendu mensuel. Le renchérissement par rapport à février s'est élevé à 0,4%. L'indice idoine s'est établi à 101,5 points.L'évolution annuelle des prix à la consommation (CPI) s'est inscrite dans le haut des pronostics établis par les économistes consultés par AWP, qui anticipaient des valeurs de 0,6% à 0,8%.L'OFS explique le renchérissement par l'augmentation des tarifs pour les voyages à forfait à l'étranger, des transports aériens en général ainsi que des nuitées hôtelières. Les prix des médicaments et des carburants en revanche se sont tassés.Pour Cédric Özazman, responsable des investissements auprès de la banque Reyl, l'inflation au mois de mars constitue une "surprise positive". "Le franc s'est très légèrement raffermi après l'annonce, mais la tendance reste baissière", a indiqué le spécialiste à AWP.M. Özazman souligne la bonne santé actuelle de l'économie helvétique, avec des indicateurs robustes. La Suisse a su tirer profit de la reprise de son principal partenaire économique, soit l'Europe. L'affaiblissement du franc porte également cette tendance.L'analyste affirme que 2018 s'annonce comme une belle année économique en Suisse et en Europe, malgré une "décélération à la marge" des derniers indices des directeurs d'achats (PMI). "En d'autres termes, le pic d'activité économique est probablement derrière nous." Celui-ci a été atteint en janvier-février.Dans ce contexte, l'inflation ne devrait pas enregistrer des hausses démesurées en 2018, au-delà de 2%. La Suisse est néanmoins sortie d'un environnement déflationniste, explique M. Özazman.La Banque nationale suisse reste dépendante des décisions de son homologue de la zone euro. La normalisation de la politique monétaire en Suisse, respectivement une première remontée des taux, est attendue par le spécialiste à fin 2019 au plus tôt.jh/fr(AWP / 05.04.2018 11h30)