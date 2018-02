L'intersyndicale de Gemalto dénonce l'inertie de l'État face au plan social

GEMALTO

Paris - L'intersyndicale de Gemalto, numéro un mondial des cartes SIM, s'est émue vendredi de l'inertie de l'État face au plan social "d'ampleur" qui les touche, dans une lettre ouverte au président Macron, appelé à sentir le "désarroi des salariés".Gemalto a annoncé fin novembre la suppression de 288 emplois en France (près de 10% des effectifs), trois semaines avant l'annonce par Thales du rachat de la société. L'offre d'acquisition valorise Gemalto à environ 4,8 milliards d'euros.Depuis, les négociations sur le plan social sont "au point mort" et la direction "refuse d'infléchir son projet de suppression d'emplois", regrette l'intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et Unsa) dans une lettre ouverte adressée vendredi à Emmanuel Macron."Toutes nos demandes de rendez-vous avec les institutionnels (préfecture, ministères) semblent bloquées", écrit-elle, en pointant du doigt les méthodes du cabinet Altedia, "choisi unilatéralement par la direction pour l'accompagner" dans la mise en oeuvre du plan social.Dans son "offre de services pour Gemalto", citée par les syndicats et consultée par l'AFP, le cabinet propose comme "objectifs de communication externe" de "neutraliser les autorités politiques et administratives susceptibles d'interférer" dans la réalisation du plan, et de "limiter la couverture médiatique du projet".Le référent "relation institutionnelle et communication" d'Altedia, sur le dossier Gemalto, est un ancien conseiller social d'Emmanuel Macron, selon le document."Nous voulons croire que les absences de réponse à nos demandes de rendez-vous n'étaient qu'un oubli de la part des différentes institutions contactées ou le résultat d'un agenda chargé", ironisent les syndicats dans leur lettre au président.Vu l'ampleur du plan social, que l'intersyndicale n'ait été reçue "par personne, ni à Bercy, ni au ministère du Travail, pose question", a réagi auprès de l'AFP l'avocate du comité central d'entreprise (CCE) de Gemalto, Aline Chanu.Le CCE a assigné Gemalto et Thales à comparaître mercredi devant le juge des référés de Nanterre, pour "demander à ce que les instances représentatives soient consultées sur l'OPA", a-t-elle par ailleurs précisé.Dans un tract, les syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et Unsa se disent "contraints d'entamer une action en justice" pour connaître "la stratégie du groupe Thales" et "l'incidence sur l'emploi et la gestion des compétences".Les salariés sont appelés à se rassembler mercredi à partir de 13H30 devant le tribunal de Nanterre.jta/db/az(©AFP / 23 février 2018 17h37)