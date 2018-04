L'objectif de réduction des sacs plastiques jetables est déjà dépassé

«

En octobre 2016, Swiss Retail Federation et la CI commerce de détail suisse signaient laConvention de branche visant à diminuer la consommation de sacs plastiques jetables. A ce jour, plus de 30 entreprises du commerce de détail alimentaire y ont adhéré. Cet accord se proposait de faire baisser de 70 à 80 pour-cent, d'ici à 2025, le nombre de sacs plastiques jetables remis aux caisses des magasins vendant principalement des denrées alimentaires, grâce surtout à l'engagement des entreprises signataires de ne plus les distribuer gratuitement aux clients dès le début de 2018.Or, selon les chiffres relevés par les signataires, 417'781'000 sacs plastiques jetables ont été remis aux clients en 2016, contre 66'112'000 en 2017, ce qui correspond à une baisse d'environ 84 pour cent. Le but de la réduction a donc été atteint - et dépassé - plus vite que prévu, avant que l'engagement volontaire pris dans le cadre de la convention de branche n'ait pu déployer tous ses effets.La branche du commerce de détail avait signé cette convention pour éviter l'interdiction pure et simple réclamée par la motionHalte à la pollution des sacs plastiqueset proposer en échange une voie pragmatique et conviviale conduisant à l'objectif d'une diminution des déchets de plastique. Ces chiffres montrent donc qu'une solution fondée sur le volontariat a permis d'obtenir en un temps très court une réduction massive de ces déchets.Dagmar Jenni, directrice de Swiss Retail Federation, 031 312 40 40, dagmar.jenni@swiss-retail.ch Patrick Marty, directeur CI commerce de détail suisse, 031 313 33 35, patrick.marty@igdhs.ch tensid.ch / 10.04.2018 08h31)