L'opérateur AT&T a payé l'avocat personnel de Trump pour des conseils

New York - L'opérateur de télécoms AT&T, qui rencontre l'opposition de l'administration Trump pour sa fusion avec Time Warner, a indiqué mardi avoir versé de l'argent à un cabinet de conseil fondé par Michael Cohen, l'avocat personnel du président américain, objet d'une enquête fédérale.Outre l'opérateur, le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis et un oligarque russe ont également sollicité les services de Michael Cohen, selon Michael Avenatti, l'avocat de l'actrice porno Stormy Daniels, qui soutient avoir eu une liaison avec le président Donald Trump en 2006. M. Avenatti a fait ces révélations peu avant l'annonce d'AT&T.La prestation, grassement rémunérée par AT&T, visait à avoir un "aperçu" de l'intérieur afin d'avoir une idée sur le fonctionnement de la nouvelle administration, a précisé le groupe, sans préciser le montant des versements effectués."Essential Consultants était une firme parmi les nombreuses que nous avons embauchées début 2017 pour nous fournir des idées pour comprendre la nouvelle administration", a indiqué à l'AFP une porte-parole par courriel. "Ils n'ont fait ni du conseil juridique ni du lobbying pour nous et leur contrat a été terminé en décembre 2017", a-t-elle ajouté.AT&T est actuellement en procès avec le ministère américain de la Justice, qui s'oppose à sa fusion avec le groupe de médias Time Warner (HBO, studio Warner Bros, chaîne de télévision CNN) en dépit du fait que les deux entreprises ne sont pas directement concurrentes.Lors de la campagne électorale, Donald Trump avait indiqué que son administration, s'il était élu, mettrait le veto à ce mariage, une position que de nombreux experts ont attribué à son bras de fer permanent avec CNN qu'il a rebaptisée "Fake News" (Fausse information).AT&T a au total versé 200.000 dollars à l'avocat, affirme Michael Avenatti.Essential Consultants est un cabinet de conseil qui a été créé en octobre 2016 par Michael Cohen. C'est à travers lui que M. Cohen a versé 130.000 dollars à Stormy Daniels en échange de son silence sur sa liaison supposée avec Donald Trump.lo/elc(©AFP / 09 mai 2018 01h21)