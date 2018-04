L'opérateur télécoms ATT déçoit, le titre dévisse

COMCAST

New York - La compagnie de télécommunications américaine AT&T a annoncé mercredi des résultats légèrement inférieurs aux attentes du marché au premier trimestre avec notamment un recul de son chiffre d'affaires, toutefois imputable à un changement de méthode comptable.Le bénéfice net a atteint 4,7 milliards de dollars, en hausse de 34%, et le bénéfice ajusté par action 85 cents, inférieur de deux cents aux attentes.Le chiffre d'affaires a lui atteint 38 milliards de dollars pour 39,4 milliards sur la même période l'année précédente. Mais ce recul est largement imputable à un changement de méthode comptable lié à la comptabilisation des obligations de service universel et à certains coûts réglementaires. A données constantes, le chiffre d'affaires a été sur les trois premiers mois de l'année de 38,9 milliards de dollars (-1,1%). Les attentes moyennes du marché étaient de 39,3 milliards de dollars.Le titre reculait de 4,35% à 33,67 dollars vers 22H00 GMT dans les échanges d'après-séance à Wall Street.Le géant des télécommunications américain est en passe de fusionner avec le groupe de média Time Warner mais le département de la Justice s'est opposé à cette opération et un procès est actuellement en cours. AT&T n'a pas directement commenté ce dossier mercredi, se bornant à indiquer que l'opération n'attendait plus que la décision du tribunal pour être concrétisée.Cela permettrait à AT&T de rentrer de plain-pied dans le marché des contenus sur lequel les groupes de média traditionnel et ceux de télécommunications livrent une féroce bataille aux nouveaux entrants comme Netflix, Amazon, Google (YouTube) ou encore Apple.AT&T a annoncé mercredi maintenir ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice annuel de 3,2 millions d'abonnés supplémentaires à ses services d'abonnements mobiles dont 2,6 millions aux Etats-Unis et le reste au Mexique. Il a également accru de 312.000 le nombre de ses abonnés à son service de streaming DirecTV Now, portant le total à près de 1,5 million d'abonnés.Son service de télévision par satellite DirecTV a toutefois lui perdu 188.000 abonnés.- Lancement de la 5G -Les dirigeants du groupe ont indiqué lors d'une conférence téléphonique avec les analystes qu'un nombre de plus en plus important d'abonnés liaient leurs abonnements mobiles avec des offres vidéo et internetConcernant DirecTV, ils ont toutefois indiqué qu'AT&T avait pour l'instant abandonné l'idée d'introduire en Bourse séparément ses activités dans la télévision par satellite en Amérique latine en raison, notamment, de la volatilité des marchés, de la hausse des taux d'intérêt et des fluctuations des taux de change.AT&T a également annoncé que son réseau 5G mobile serait lancé dans une douzaine de villes américaines en 2018.Le premier groupe de télécommunications américain, Verizon, avait présenté mardi des bons résultats dépassant les attentes du marché, notamment grâce au succès de ses offres pour appareils connectés.Le troisième, Comcast, a lui annoncé mercredi une progression de 11% de son chiffre d'affaires à 22,8 milliards de dollars et de 21% de son bénéfice net à 3,12 milliards de dollars. Comcast a également formalisé une offre de quelques 22 milliards de livres (30,6 milliards de dollars) sur le groupe de télévision britannique Sky, contrant une offre concurrente de Fox.jld/lo/faa(©AFP / 25 avril 2018 22h43)