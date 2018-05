L'opposant russe Navalny relâché après une manifestation anti-Poutine

Le principal opposant au Kremlin Alexeï Navalny qui avait été arrêté samedi lors d'une manifestation avant l'investiture de Vladimir Poutine, a été relâché dimanche et va être jugé la semaine prochaine, a indiqué son avocate.M. Navalny et quelque 1.600 opposants ont été interpellés samedi aux cours de rassemblements anti-Poutine non autorisés à travers le pays sous le slogan "Pas notre Tsar" à deux jours de l'investiture de l'homme fort du Kremlin pour un quatrième mandat présidentiel.M. Navalny n'avait pas pu se présenter à l'élection présidentielle du 18 mars, remportée par M. Poutine avec plus de 76% des voix, en raison d'une condamnation pénale qu'il estime orchestrée par le Kremlin.Interpellé samedi peu après son apparition place Pouchkine, en plein centre de Moscou, M. Navalny a annoncé sur son compte Twitter avoir été relâché peu après minuit dimanche."Il semble que l'ordre ait été donné de ne pas me mettre en prison avant l'investiture", a écrit M. Navalny sur Twitter. Selon lui, il est accusé d'organisation d'une manifestation non autorisée et de résistance à la police.Son avocate Veronika Poliakova a indiqué à l'AFP dimanche qu'un tribunal moscovite examinerait son affaire vendredi prochain.Cette année, Alexeï Navalny avait déjà été interpellé en janvier pour organisation d'une manifestation non autorisée, inculpé, puis relâché.Le blogueur anti-corruption a fait face à une série de charges administratives et criminelles que lui et ses partisans jugent politiques depuis qu'il est devenu le meneur de l'opposition contre Vladimir Poutine et a organisé des manifestations massives en 2011 et 2012.(©AFP / 06 mai 2018 10h44)