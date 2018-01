L'optimisme reste de mise à la Bourse de Paris (+0,30%)

La Bourse de Paris a terminé lundi en hausse (+0,30%) pour la quatrième séance d'affilée, l'optimisme restant de mise parmi les investisseurs, dans un environnement économique porteur.L'indice CAC 40 a gagné 16,67 points à 5.487,42 points, son niveau le plus élevé depuis deux mois, dans un volume d'échanges moyen de 3,1 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini sur une progression de 1,05%.La cote parisienne a ouvert en légère hausse et n'a pas changé d'avis ensuite, accélérant même un tout petit peu en fin de séance."Après une très bonne première semaine, le marché parisien reste résilient", à l'instar de ses voisins européens qui "flirtent tous avec leurs plus hauts de l'an dernier", a souligné auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France."Les indices sont encore soutenus aujourd'hui par de bons indicateurs", a-t-il complété.Les ventes au détail dans la zone euro, baromètre de la consommation des ménages, ont ainsi progressé de 1,5% en novembre par rapport à octobre. Les commandes passées à l'industrie allemande ont pour leur part enregistré un recul de 0,4% sur un mois en novembre, mais cela n'a pas suffi à entamer l'enthousiasme.Selon M. Baradez, "cette semaine sera un véritable test pour savoir si la hausse est durable" et "la tendance va sans doute grandement dépendre de l'évolution des marchés américains, qui entrent dans leur saison des résultats".Les premiers résultats du quatrième trimestre sont attendus en fin de semaine avec en particulier les grandes banques, JPMorgan et Wells Fargo, vendredi.L'euro restera aussi surveillé cette semaine, tout comme les discussions en Allemagne pour la formation d'un gouvernement, a ajouté l'expert.En matière de valeurs, Carrefour a fini à la dernière place de l'indice CAC 40 avec un recul de 3,11% à 17,94 euros. Une note de Deutsche Bank souligne les défis auxquels sont confrontés les distributeurs français, jugeant que Carrefour est le plus vulnérable d'entre eux, selon Bloomberg News. Morgan Stanley a par ailleurs débuté le suivi de la filiale brésilienne du groupe avec la recommandation "neutre".Sanofi a fini à l'équilibre à 74,35 euros après avoir annoncé conjointement lundi avec son partenaire américain Regeneron Pharmaceutical qu'ils allaient augmenter leurs investissements dans le développement clinique "de grande envergure" de deux traitements pour les élargir à d'autres domaines thérapeutiques.Tarkett a souffert (-6,45% à 34,54 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "neutre" par Exane BNP Paribas.Air Liquide a gagné 1,10% à 109,80 euros, bénéficiant de l'annonce d'investissements de plus de 150 millions d'euros en Asie dans la construction d'unités de production d'azote ultra pur destiné aux applications en électronique.Safran a reculé de 0,18% à 89,04 euros. Le groupe a annoncé lundi la nomination d'Hélène Moreau-Leroy au poste de directrice du projet d'intégration de Zodiac Aerospace (-0,08% à 24,95 euros), que le groupe aéronautique espère boucler au premier trimestre 2018 pour former un géant mondial.Trigano a bondi de 4,68% à 156,70 euros, profitant d'une augmentation de son chiffre d'affaires de 50,8% à 544,7 millions d'euros au premier trimestre (septembre-novembre) de son exercice décalé 2017/2018.LDC (marques Le Gaulois, Marie, poulets de Loué) a progressé de 0,81% à 124,50 euros, fort d'un chiffre d'affaires en hausse de 7,8% au cours du troisième trimestre de son exercice décalé 2017-2018 et de la confirmation de ses objectifs financiers.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 08 janvier 2018 18h04)