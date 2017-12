L'organisateur de Miss America démissionne à la suite de messages sexistes

Washington - Le PDG de l'association qui organise le concours de Miss America a démissionné samedi après avoir été accusé d'avoir écrit des messages dégradants et à caractère sexuel sur certains lauréates."Cet après-midi, le conseil d'administration de l'Organisation de Miss America a accepté la démission avec effet immédiat" de Sam Haskell, qui avait été suspendu de ses fonctions la veille, a annoncé dans un communiqué son président par intérim Dan Meyers.Le site d'information Huffington Post avait révélé jeudi que Sam Haskell avait envoyé plusieurs courriels ayant notamment visé Mallory Hagan, la lauréate 2013, dans lesquels il se moquait de sa prise de poids et critiquait sa vie sexuelle, affirmant qu'elle était une femme facile.Se disant "profondément perturbées et attristées" par le contenu des messages, 49 anciennes Miss America, dont la lauréate 2017 Savvy Shields, avaient envoyé vendredi une lettre à l'organisation pour demander la démission immédiate de Sam Haskell.Elles avaient également réclamé le départ du numéro deux Josh Randle, accusé par le Huffington Post d'avoir participé aux échanges avec Sam Haskell, mais aussi de la présidente du conseil d'administration Lynn Weidner et de l'administratrice Tammy Haddad, qui auraient fermé les yeux, selon le site.A cet égard, le conseil d'administration a fait savoir dans le même communiqué samedi qu'il avait aussi "accepté la démission de la présidente Lynn Weidner".Dans un message diffusé vendredi sur Twitter par le journaliste du Huffington Post à l'origine des révélations, Sam Haskell avait affirmé que ce qui avait été publié était "malhonnête, trompeur et abject".Il a reconnu avoir fait une "erreur", précisant qu'il avait mal réagi après une série d'attaques de deux anciennes miss, même si ce n'était pas "une excuse"."Il vous a fallu 24 heures pour trouver cette excuse pitoyable selon laquelle il s'agirait de mensonges", avait tweeté, en réaction, Mallory Hagan.Par ailleurs, selon une source proche du dossier, l'administratrice de la Miss America Organization, Tammy Haddad, avait présenté sa démission vendredi avant même l'envoi de la lettre des anciennes miss.Dans un message transmis à l'AFP, elle a rendu hommage aux femmes candidates au concours annuel, qui sont "le meilleur de l'Amérique".Vendredi également, la société Dick Clark Productions, qui produisait la retransmission du concours pour la télévision, avait annoncé à l'AFP qu'elle avait mis fin au contrat de diffusion voici plusieurs mois.Informée des courriels, elle avait dit avoir demandé à la Miss America Organization de prendre des mesures, sans succès."Aucune femme ne devrait être dégradée au moyen d'insultes vulgaires", a réagi Gretchen Carlson, lauréate en 1989 et devenue l'une des grandes figures de la lutte pour les droits des femmes après avoir provoqué, en 2016, la démission du PDG de la chaîne Fox News, qu'elle accusait de harcèlement sexuel."Comme je l'ai appris, le harcèlement et l'humiliation des femmes ne sont jamais acceptables", a-t-elle ajouté.(©AFP / 23 décembre 2017 22h29)