L'ouverture du procès antitrust ATT/Time Warner reportée à jeudi

Washington - Le procès antitrust visant la fusion entre AT&T et Time Warner a été reporté à jeudi en raison de la neige attendue mercredi sur la capitale fédérale américaine Washington, a-t-on appris auprès du tribunal.Ce procès devait initialement s'ouvrir mercredi."En raison des caprices du mauvais temps demain (mercredi), les premières plaidoiries dans le procès United States of America contre AT&T et al. sont suspendues jusqu'au jeudi 22 mars à 10h30 (14h30 GMT)", a précisé le tribunal dans un communiqué.Annoncée fin 2016, cette opération de 85 milliards de dollars entre le groupe de télécommunications AT&T et l'entreprise de médias Time Warner (CNN, HBO, studios Warner Bros...) donnerait naissance à un mastodonte, alors que le secteur est en plein bouleversement à cause de la puissance des géants technologiques.Mais le ministère de la Justice estime qu'elle serait néfaste pour la libre concurrence et pourrait entraîner une augmentation des prix pour le consommateur.Ce dossier a été compliqué par les attaques récurrentes du président américain Donald Trump contre CNN: selon la presse américaine, le gouvernement a voulu obliger Time Warner à vendre la chaîne d'information pour approuver l'opération, ce que le groupe a refusé.Les avocats du gouvernement affirment qu'avec cette fusion, "les Américains finiraient par payer des centaines de millions de dollars de plus qu'aujourd'hui pour regarder leurs programmes télé préférés". Par exemple, AT&T pourrait faire payer plus cher ses abonnements pour l'accès à des programmes-phares comme la série "Game of Thrones" (HBO).De son côté, AT&T affirme que les craintes antitrust sont sans fondement car la fusion est "verticale". Les deux entreprises sont sur deux segments différents où elles ne sont pas concurrentes: la distribution d'une part (AT&T) et la création de contenus d'autre part (Time Warner).La transaction, affirme AT&T, sera bénéfique pour la concurrence alors que s'opère "une révolution complète qui transforme le marché de la vidéo".En 2011, une fusion similaire entre le câblo-opérateur Comcast et le groupe de médias NBCUniversal, avait été validée, sous certaines conditions. Et selon AT&T, l'opération "n'a en rien été mauvaise en termes de libre concurrence".bur-jld/leo(©AFP / 21 mars 2018 02h17)