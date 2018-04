L'ultranationaliste serbe Seselj condamné pour crimes contre l'humanité mais libre

L'ultranationaliste serbe Vojislav Seselj, acquitté en première instance en 2016, a été reconnu mercredi en appel coupable de crimes contre l'humanité par un tribunal de l'ONU qui le jugeait pour sa responsabilité dans les conflits sanglants des années 90 dans l'ex-Yougoslavie.Ce partisan virulent de la "Grande Serbie", député et fondateur du parti d'extrême droite SRS, a été condamné à dix ans de prison mais restera libre, la peine étant couverte par la détention déjà effectuée, a précisé le juge américain Theodor Meron qui présidait l'audience à La Haye.Coutumier des provocations, Vojislav Seselj s'est dit "fier" des crimes qui lui sont imputés, dans une réaction à l'AFP peu après le jugement. Il a estimé que celui-ci était "contraire à la loi".M. Seselj, 63 ans, qui avait boudé les juges de La Haye, préférant rester à Belgrade, a déjà effectué près de 12 ans de prison entre février 2003 et novembre 2014, date de sa libération pour raisons de santé.Mercredi il a été reconnu coupable de "persécution", "déportation", "transferts forcés" de populations, des infractions qualifiées de "crimes contre l'humanité".Contrairement à ce qu'avaient estimé les juges en première instance, ses discours enflammés en 1991-93, au début du conflit dans l'ex-Yougoslavie, ont bel et bien "incité à la violence" et "violé le droit à la sécurité" des populations non serbes auxquelles il s'en prenait, relève le jugement.De par "son influence sur la foule", "M. Seselj a contribué de manière substantielle au comportement de ceux qui ont perpétré" les crimes, poursuit le texte.Et "raisonnablement" on ne pouvait conclure à "l'absence d'attaque généralisée et systématique contre les populations civiles non-serbes en Croatie et Bosnie", a également estimé la cour d'appel en référence au jugement de première instance.En mars 2016, Seselj avait été acquitté au terme d'un procès de huit ans par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) de neuf chefs d'accusation pour un "nettoyage ethnique" ayant visé des Croates, des musulmans et autres non-Serbes dans les années 1990.A la surprise générale, le tribunal composé de trois juges, dirigé par le Français Jean-Claude Antonetti, avait notamment jugé que ses discours ne procédaient pas d'un dessein criminel.Il avait été considéré que Vojislav Seselj n'était pas "le chef hiérarchique" des milices de son Parti radical serbe (SRS) puisque celles-ci étaient passées sous le contrôle de l'armée, et qu'il n'était donc pas responsable de leurs actes.L'accusation avait rapidement interjeté appel pour casser cet acquittement.Devant le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), compétent pour reprendre toute affaire du TPIY, elle a obtenu partiellement gain de cause.Vojislav Seselj a été de nouveau acquitté, au bénéfice du doute, des accusations de crimes de guerre. La cour d'appel a à son tour jugé insuffisantes les preuves réunies sur ce point.Plusieurs associations de victimes des conflits de l'ex-Yougoslavie ont fait part mercredi de leur "satisfaction partielle".Pour l'Alliance des Croates de Voïvodine, région multi-ethnique du nord de la Serbie, la cour d'appel "confirme ce que les représentants de la communauté croate affirmaient, à savoir l'existence de crimes contre les Croates en Voïvodine". Ce malgré "la loyauté" de ces citoyens envers l'Etat serbe, a-t-elle souligné.Est notamment pointé dans le jugement rendu mercredi un discours très hostile aux Croates prononcé par Seselj en mai 1992 à Hrtkovci, en Voïvodine. L'ultranationaliste s'adressait à ses "frères et soeurs serbes" en affirmant qu'il n'y avait "pas de place pour les Croates" dans cette ville.Pour ses détracteurs, ce dirigeant politique a personnifié le nationalisme serbe pendant les conflits dans les Balkans, aux côtés notamment de l'ex-président serbe Slobodan Milosevic, mort en 2006 dans sa cellule à La Haye.Pendant les guerres qui ont conduit à la désintégration de l'ex-puissance de Tito, Seselj n'était pas un combattant. Mais pour le procureur du TPIY, Serge Brammertz, il a empoisonné les esprits, notamment ceux des paramilitaires serbes, avec ses discours prônant une union de "tous +les territoires serbes+ au sein d'un même Etat qu'il appelle la 'Grande Serbie'".Il lui a été reproché entre autres d'avoir encouragé ses troupes à "n'épargner personne" au cours du siège de la ville croate de Vukovar en 1991.Au total la guerre avait fait 20.000 morts en Croatie et 100.000 en Bosnie.(©AFP / 11 avril 2018 18h16)