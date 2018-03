LEM nomme Eric Chaussin responsable du segment Industrie

Zurich (awp) - Le fabricant de composants électroniques Lem a annoncé mercredi la nomination d'Eric Chaussin en tant que responsable du segment Industrie à partir du 1er juillet au plus tard. Ce dernier succède à Frank Rehfeld qui reprendra le rôle de CEO de LEM à partir du 1er avril.Il incombera au nouveau arrivée de générer une croissance "rentable" pour le segment Industrie. En tant que membre de la direction, il sera rattaché directement au nouveau CEO de LEM, précise le communiqué.Eric Chaussin (48 ans) est actuellement directeur des Opérations Europe chez UTC Climate, Controls & Security à Lyon, France, une division de United Technologies Corp. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez UTC, Schneider Electric et AMETEK en Europe et en Chine.lk/jh(AWP / 28.03.2018 08h01)