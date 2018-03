LEM nomme un nouveau responsable du segment Industrie

23 mai 2018



28 juin 2018



3 juillet 2018



5 juillet 2018



Résultats annuels 2017/18



Assemblée Générale pour l'exercice 2017/18



Ex-date de dividende



Date de paiement du dividende





Avec l'équipe de direction et l'ensemble des collaborateurs du groupe, l'objectif d'Eric Chaussin sera de générer une croissance rentable pour le segment Industrie. Ses responsabilités incluront la gestion globale des produits, sales & marketing, la R&D, la qualité et les opérations. En tant que membre de la direction, il sera rattaché directement au nouveau CEO de LEM, Frank Rehfeld."Je me félicite d'accueillir Eric Chaussin au sein de LEM. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le développement de la croissance des ventes au sein d'entreprises globales de types électroniques, il contribuera fortement à notre succès futur", a déclaré Andreas Hürlimann, président du Conseil d'administration de LEM.Eric Chaussin (48 ans) est actuellement directeur des Opérations Europe chez UTC Climate, Controls & Security à Lyon, France, une division de United Technologies Corp. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction en opérations, business management, ventes et R&D chez UTC, Schneider Electric et AMETEK en Europe et en Chine. Eric Chaussin est diplômé en Management Industriel du CESI Nantes en France. Il est de nationalité française.L'exercice financier court du 1er avril au 31 marsLEM est numéro 1 du marché des solutions innovantes et de haute qualité dans la mesure des paramètres électriques. Ses produits de base (les capteurs de tension et de courant) sont utilisés pour de nombreuses applications : moteurs et soudage, énergies renouvelables et alimentation électrique, traction, haute précision, voitures conventionnelles et voitures vertes. La stratégie de LEM consiste à exploiter les potentialités intrinsèques de son activité de base et à développer les opportunités se présentant sur les marchés actuels et les nouveaux marchés en y lançant de nouvelles applications. LEM est une entreprise mondiale de taille moyenne comptant environ 1'520 collaborateurs dans le monde entier. Le groupe dispose d'unités de production à Beijing (Chine), Genève (Suisse), Sofia (Bulgarie) et Tokyo (Japon), d'un centre R&D à Lyon (France) ainsi que des bureaux de vente régionaux, ce qui lui permet d'assurer un service sans faille dans le monde entier. LEM est cotée au SIX Swiss Exchange depuis 1986 sous le symbole LEHN.Andrea Borla (CFO)Tel: +41 22 706 1250Email: investor@lem.com tensid.ch / 28.03.2018 07h01)