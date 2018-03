LGT gonfle sa masse sous gestion d'un tiers après la reprise d'ABN Amro

Zurich (awp) - La banque privée liechtensteinoise LGT a augmenté massivement ses avoirs sous gestion en 2017 grâce à la reprise des activités de gestion de fortune du néerlandais ABN Amro. L'établissement, propriété de la famille princière, a également enregistré de très importantes entrées nettes d'argent et renforcé sa gestion d'actifs. L'exercice boucle sur une envolée du bénéfice net.Les actifs sous gestion de LGT ont crû d'un tiers à 201,8 mrd, avec des afflux nets d'argent de 17,7 mrd CHF, indique le groupe lundi. Ce dernier revendique une croissance organique - hors rachat des activités d'ABN Amro - de 12%.La hausse de la masse, de 49,7 mrd CHF, inclut 18,3 mrd provenant des clients d'ABN Amro, dont le pôle de banque privé, actif en Asie et au Moyen-Orient, a été repris en mai dernier. Les activités de la société European Capital Fund Management, rachetées en juin, ont également contribué à la croissance externe.La ligne de métier gestion d'actifs représente désormais plus d'un quart des avoirs, précise la banque.Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) Max von und zu Liechtenstein parle d'une "année exceptionnelle" pour LGT.Principale source de revenus, les opérations de commissions et de prestations de services ont généré des recettes en hausse de 22% à 1,01 mrd CHF. Les autres activités affichent des progressions encore plus fortes.Les frais de personnel ont pris l'ascenseur (+28%) à 858,4 mio CHF, suite à l'intégration de plus 550 personnes sur un total de 3188 employés. Les charges d'exploitation se sont alourdies de 27% à 1,13 mrd, pour un ratio coûts/revenus de 74%. Le bénéfice net s'est inscrit à 283,4 mio, soit une progression de 23%.A fin décembre, la banque affichait un ratio de fonds propres durs de 18,8%.LGT ne fournit aucune prévision chiffrée pour l'exercice 2018.fr/al(AWP / 12.03.2018 08h45)