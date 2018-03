LLB a enregistré une collecte positive en 2017, dividende relevé

Zurich (awp) - Liechtensteinische Landesbank (LBB) a retrouvé une dynamique favorable en termes de collecte d'argent et a enregistré à nouveau en 2017 des entrées nettes d'argent. La masse sous gestion a augmenté de manière marquée. Le groupe bancaire liechtensteinois a nettement amélioré son résultat et veut en faire profiter ses actionnaires.Le bénéfice net s'est étoffé de 7,1% sur un an à 111,3 mio CHF, indique LLB jeudi. "Nous avons réussi à augmenter nos profits pour la quatrième année d'affilée", déclare le président Georg Wohlen, cité dans le communiqué.Le conseil d'administration proposera à l'assemblée du 9 mai un dividende relevé à 2 CHF, contre 1,70 CHF précédemment.La collecte d'argent constitue l'indicateur le plus prometteur pour LLB. La banque privée basée à Vaduz a enregistré des afflux nets de 470 mio CHF, à comparer aux sorties de 65 mio de 2016. La masse sous gestion s'est inscrite à 50,3 mrd CHF, en hausse de 8,2%.Le produit d'exploitation a atteint 399,4 mio CHF (+7,5%). Le ratio coûts/revenus a été péjoré de 7,1 points à 69,6%. précise le communiqué.Le groupe applique actuellement une stratégie appelée "StepUp2020", qui vise à générer la croissance organique et procéder à des acquisitions sur les marchés cibles que sont le Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse.Pour 2018, la direction table sur un bénéfice "solide", sans toutefois apporter de précisions chiffrées.fr/rp(AWP / 08.03.2018 07h55)