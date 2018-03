LLB a enregistré une collecte positive en 2017, dividende relevé

(ajoute détails sur l'activité, commentaire d'analyste et cours de Bourse)Zurich (awp) - Liechtensteinische Landesbank (LBB) a retrouvé une dynamique favorable en termes de collecte d'argent et a enregistré à nouveau en 2017 des entrées nettes de liquidités. La masse sous gestion a augmenté de manière marquée. Le groupe bancaire liechtensteinois a nettement amélioré son résultat et veut en faire profiter ses actionnaires.Le bénéfice net s'est étoffé de 7,1% sur un an à 111,3 mio CHF, indique LLB jeudi. "Nous avons réussi à augmenter nos profits pour la quatrième année d'affilée", déclare le président Georg Wohlen, cité dans le communiqué.Le conseil d'administration proposera à l'assemblée du 9 mai un dividende relevé à 2 CHF, contre 1,70 CHF précédemment.La collecte constitue l'indicateur le plus prometteur pour LLB. La banque privée basée à Vaduz a enregistré des afflux nets de 470 mio CHF, à comparer aux sorties de 65 mio de 2016. Les entrées d'argent à fin juin étaient toutefois plus élevées (731 mio), ce qui implique des reflux au deuxième semestre. La masse sous gestion s'est inscrite à 50,3 mrd CHF, en hausse de 8,2%.Les recettes tirées des activités de gestion se sont enrobées de 6,2% à 154,8 mio CHF. LLB attribue cette hausse à des placements fructueux sur les marchés, au lancement de nouveaux produits, ainsi qu'à de nouveaux tarifs.Les opérations d'intérêt ont accusé un repli de 4,3% à 132,1 mio CHF, en raison d'une baisse des affaires conclues avec d'autres banques, précise le communiqué. Le résultat net de cette activité, qui inclut les provisions pour risques de défaillance, est resté stable à 148,5 mio.EFFECTIF ÉTOFFÉDans les opérations de négoce, les transactions sur devises et métaux précieux ont permis aux recettes de bondir de près de moitié (+46,7%) à 61,3 mio CHF. Le produit issu des investissements financiers a plongé d'un quart à 16,3 mio CHF.Le produit d'exploitation a atteint 399,4 mio CHF (+7,5%), précise le communiqué. Les charges ont augmenté de 3,4% à 267,0 mio, sous l'effet principalement du recrutement. A fin décembre, LLB employait 867 équivalents plein temps, contre 858 une année auparavant.Le volume d'affaires total a atteint 62,3 mrd CHF, ce qui représente un renforcement de 7,5%. La banque a amélioré son ratio de fonds propres durs (Tier 1) de 1,2 point à 22,2%.Le groupe applique actuellement une stratégie appelée "StepUp2020", qui vise à générer la croissance organique et procéder à des acquisitions sur les marchés cibles que sont le Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse.Pour 2018, la direction table sur un bénéfice "solide", sans toutefois apporter de précisions chiffrées.Les investisseurs semblaient séduits par cette volée de chiffres. A 10h22, le titre LLB prenait 1,5% à 53,1 CHF, dans un SPI en hausse de 0,47%.Dans un commentaire, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) estime que l'établissement liechtensteinois a répondu aux attentes. Les entrées nettes d'argent représentent la seule ombre au tableau, affirme l'analyste Javier Lodeiro. Après des afflux de 731 mio au premier semestre, le total de 470 mio à la fin de l'année s'avère décevant. La recommandation "surpondérer" reste de mise.fr/al(AWP / 08.03.2018 10h50)