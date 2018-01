LREM veut "doubler la part" de l'épargne des Français dans les PME

La majorité présidentielle "cherche à doubler la part de l'épargne des Français qui va dans les PME", a annoncé lundi la députée LREM Amélie de Montchalin.Invitée de RTL, la députée de l'Essonne a expliqué "vouloir doubler la part de l'épargne des Français qui va dans les PME", la faisant passer d'"à peu près cinq milliards, aujourd'hui" à "dix milliards" d'euros.Face au risque d'un tel placement, elle a précisé qu'il ne fallait pas "mettre tous ses oeufs dans le même panier" et donc diversifier ses investissements."Si chacun d'entre nous met 0,5% ou 1% de son épargne dans les PME, pour nous, ça ne fait pas une grande différence (...) et, pour les PME, ça change tout" a t-elle ajouté.Mme de Montchalin souhaite aussi que les conseillers bancaires "rappellent" les citoyens pour leur dire que leur épargne "n'est pas au bon endroit".La députée organise lundi un grand rendez-vous de l'investissment productif à l'Assemblée nationale, avec pour objectif de "remettre les intérêts des épargnants en face des intérêts de l'économie".Plus de 300 intermédiaires financiers dévoileront alors leurs feuilles de route pour réorienter l'épargne des Français vers l'investissement dans les entreprises, un des paris d'Emmanuel Macron qui a supprimé l'impôt sur la fortune.La députée a terminé en précisant qu'il y avait aujourd'hui un "passage de relais" entre les "politiques qui ont fait leur part du contrat" et les acteurs financiers "dont c'est le métier d'appliquer les lois". Elle a annoncé qu'un rendez-vous aura lieu tous les six mois entre la majorité et ces acteurs, pour s'assurer qu'ils soient "pleinement mobilisés".L'événement sera ouvert par le Premier ministre Edouard Philippe et clos par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.(©AFP / 22 janvier 2018 10h11)