La BC d'Argovie voit sa performance annuelle dopée par l'afflux de capitaux

Aarau (awp) - La Banque cantonale d'Argovie (AKB) a bouclé 2017 sur un bénéfice net de 145,6 mio CHF, soit de 2,4% de mieux qu'un an plus tôt, malgré le repli de sa principale source de revenus que sont les opérations sur intérêts. Toutefois, les autres recettes ont permis de compenser ce recul, à la faveur notamment de l'accélération des apports en capitaux frais, a indiqué l'établissement mardi dans un communiqué.Dans le détail, le résultat net des opérations d'intérêts s'est étiolés de 5,1% à 255,3 mio CHF. En revanche, le produit des activités de négoce et d'option de juste valeur a bondi de 21,3% pour atteindre 61,9 mio, alors que celui des commissions et services s'est étoffé de 5,7% à 62,3 mio. Au total, le produit d'exploitation s'est inscrit en légère hausse (+0,6%) à 383,9 mio."Nous sommes parvenu à étendre considérablement notre empreinte, comme en attestent la croissance de 1,8 mrd CHF des avoirs clientèle et l'afflux élevé d'argent nouveau (NNM) de 1,5 mrd", contre 1,1 mrd en 2016, s'est félicité Pascal Koradi, président de la direction d'AKB, cité dans le communiqué.Les charges d'exploitation ont enflé de 5,7% à 187,0 mio CHF, essentiellement en raison de l'ajustement de prestations pour le personnel et de la hausse du nombre de collaborateurs, passé à 693,2 équivalents temps plein (ETP) à fin 2017, contre 676,3 un an plus tôt.Le résultat d'exploitation accuse un repli de 2,7% à 189,9 mio CHF. Fin 2017, le ratio coûts/revenus, y compris la compensation de la garantie d'État, s'inscrivait à 48,4%, contre 46,1% un an plus tôt, mais toujours loin du plafond à long terme fixé à 55%, précise l'AKB.Le conseil de banque propose au gouvernement argovien le versement de 96,0 mio CHF au titre de l'exercice écoulé, auxquels s'ajoutent 11,1 mio versés en compensation de la garantie d'État, ainsi que 12,3 mio versés en impôts aux cantons d'Argovie et de Soleure.La direction d'AKB table sur un "bon" exercice 2018, sans plus de précisions, en raison notamment de la bonne santé de l'économie locale, dont le tissu diversifié devrait compenser un éventuel léger refroidissement du secteur immobilier.buc/rp(AWP / 20.02.2018 12h55)