La BC de Saint-Gall augmente fortement son bénéfice et relève le dividende

(synthèse, ajoute détails sur les affaires en Allemagne, commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) a dû se reposer sur son activité de gestion de fortune pour générer de la croissance en 2017. L'activité traditionnelle d'hypothèques a progressé en termes de volume d'affaires mais s'est montrée peu fructueuse au niveau des recettes. A l'occasion de son 150e anniversaire, la banque va augmenter le dividende.En 2017, le bénéfice net s'est inscrit à 156,0 mio CHF, en hausse de 6,8% sur un an, indique la SGKB jeudi. L'assemblée générale du 25 avril devra se prononcer sur un dividende de 17,50 CHF, contre 15,00 CHF au titre de 2016. Le conseil d'administration l'a relevé de 1,00 CHF et ajouté une rémunération extraordinaire de 1,50 CHF pour marquer le 150e anniversaire de la banque.Le résultat opérationnel s'est étoffé de 5,0% à 195,8 mio CHF. Le produit d'exploitation s'est élevé à 459,8 mio, ce qui représente une augmentation de 2,5%. Les opérations de commissions et de prestations de service et les activités de négoce affichent de nettes progressions des recettes. Le résultat net des opérations d'intérêt a par contre reculé. Les charges ont augmenté de 5,3%.Au bilan, les avances à la clientèle ont crû de 2,3% à 25,50 mrd, dont 23,09 mrd de créances hypothécaires (+2,5%). Les dépôts clientèle se sont fixés à 21,31 mrd soit +3,6%.La masse sous gestion de la SGKB a gonflé de 10,5% à 42,4 mrd, au bénéfice d'afflux nets de 1,7 mrd. Pour l'exercice en cours, la direction table sur un résultat similaire à celui de 2017.CHANTIER EN COURS OUTRE-RHINLa filiale SGKB Deutschland - fondée en 2009 - est demeurée déficitaire, a reconnu en conférence de presse le directeur général (CEO) Roland Ledergerber. La feuille de route comprend un franchissement du seuil de rentabilité à l'horizon 2020.Les afflux d'argent frais y ont atteint 248 mio EUR l'an dernier, dont 33 mio ont été confiés pour gestion à la maison-mère. Sur les 4,3 mrd CHF d'avoirs détenus par des clients en Allemagne, un tiers demeure domicilié dans le grand pays voisin.La SGKB a pu accélérer ses activités opérationnelles l'année dernière, s'enthousiasme l'analyste Michael Kunz de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Le produit des commissions et services a constitué une surprise particulièrement réjouissante. L'afflux d'argent nouveau s'est également avéré positif. Même si le titre n'est plus aussi bon marché qu'il y a un an, il reste intéressant par rapport à ses pairs. Selon l'expert, la performance du titre pourrait encore surpasser celle du marché.Grâce à une évolution solide dans toutes les divisions, le produit d'exploitation dépasse de 5% les attentes, souligne la banque Vontobel. Certes, les coûts ont enflé plus fortement qu'attendu, mais cela s'explique en partie par les dépenses exceptionnelles liées à la célébration du jubilé de 150 ans de la banque. L'augmentation du dividende ordinaire est un signe positif et le versement exceptionnel de 1,50 CHF une belle cerise sur le gâteau.En début d'après-midi, la nominative SGKB s'appréciait de 2,6% à 519 CHF, dans un SPI en hausse de 0,25%.fr/ol/jh/al(AWP / 15.02.2018 13h37)