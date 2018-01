La BC de Zoug boucle 2017 sur un bénéfice en hausse de plus de 10%

(ajoute détails, nouvelle présidence en 2019)Zurich (awp) - La Banque cantonale de Zoug (ZGKB) a dégagé en 2017 un bénéfice net de 68,0 mio CHF, en hausse de 10,6% par rapport à l'exercice précédent. Les activités de commissions et services ont pris l'ascenseur, prouvant le bien-fondé des mesures stratégiques mises en place, signale l'établissement mardi dans un communiqué. Une hausse du dividende sera proposée au titre de l'exercice écoulé.Le résultat net des opérations sur intérêts, qui reste la principale source de revenus de la banque, s'est contracté de 3,3% à 149,4 mio CHF. Les activités de commissions et services ont par contre fortement progressé de 22% à 43,2 mio, grâce notamment à l'introduction de nouveaux mandats de conseil, explique l'établissement cantonal.Les activités de négoce ont accusé un repli de 0,6% à 17,8 mio CHF et les autres recettes ont bondi de près de moitié à 6,3 mio. Au total, le produit d'exploitation a crû de 2,2% à 216,7 mio, alors que les charges ont été réduites de 0,7% à 98,8 mio, malgré l'année de jubilé de la banque.A la clôture de l'exercice, les avoirs clientèle se montaient à 9,1 mrd CHF, en hausse de 0,7%, et les dépôts à 11,5 mrd, soit 9,2% de plus qu'un an plus tôt. L'afflux d'argent nouveau a été multiplié par près de six à 140,8 mio.Les prêts à la clientèle ont enflé de 1,3% frôlant les 12 mrd CHF, dont 11,46 mrd de créances hypothécaires (+1,4%), et ce malgré le fait que nombre de clients profitent des taux bas pour effectuer des amortissements, relève la ZGKB. La somme de bilan au 31 décembre était de 14,64 mrd (+1,1%).DIVIDENDE RELEVÉForte de cette performance, la banque proposera de relever la rémunération de ses actionnaires à 200 CHF par titre pour l'exercice écoulé, contre 175 CHF précédemment.La direction de la ZGKB s'estime "bien équipée" pour 2018 et table sur une poursuite de la croissance des activités de gestion de fortune et d'épargne mobilière. De nouvelles solutions numériques devraient venir compléter le conseil personnel.Dans la foulée, l'établissement a également annoncé le départ en 2019 de l'actuel président Bruno Bonati, qui ne se représentera pas pour un nouveau mandat. Pour le remplacer, le conseil de banque soumettra à l'assemblée la candidature de Matthias Michel.Le conseiller d'État zougois est un des quatre membres du conseil élus par le canton. Après son départ du gouvernement à la fin de cette année, le quinquagénaire travaillera en tant qu'indépendant sur base de mandats.Son expérience en tant que directeur de l'économie zougoise, associée à son réseau à l'intérieur et en dehors du canton devraient être autant d'atouts pour la direction stratégique de la banque, selon le communiqué.buc/al(AWP / 23.01.2018 09h30)